Epica: veröffentlichen Live-Video „Cross The Divide (Live im Ziggo Dome Amsterdam)“

Nachdem Epica kürzlich ihre gewaltige Arcane Dimensions Tour gemeinsam mit Amaranthe und Charlotte Wessels abgeschlossen haben, haben die Symphonic-Metal-Titanen Epica nun eine mitreißende Live-Version ihres Songs Cross The Divide veröffentlicht – ein Titel, der ihrem von der Kritik gefeierten, aktuellen Studioalbum Aspiral entstammt.
Das Video zu Cross The Divide (Live At Ziggo Dome Amsterdam) gibt es hier zu sehen:
Diese energiegeladene Version wurde Anfang dieses Jahres bei der bislang größten Headliner-Show der Band aufgezeichnet: einem ausverkauften Abend im Amsterdamer Ziggo Dome vor 10.000 Fans.
Epica – Tourdaten:
07.06.26 | Trondheim Rocks | Trondheim, NO
13.06.26 | Z! Live Rock | Zamora, ES
29.06.26 | Middenvijver Park | Antwerp, BE w/ Iron Maiden
17.07.26 | John Smith Rock Festival | Laukaa, FI
23.07.26 | Hills of Rock | Plovdiv, BG w/ Sabaton & Savatage
25.07.26 | Release Athens | Athens, GR w/ Sabaton & Savatage
14.09.26 | Liquidroom | Tokyo, JP
15.09.26 | Bigcat | Osaka, JP
17.09.26 | TBA | Shenzen, CN
18.09.26 | TBA | Guangzhou, CN
20.09.26 | TBA | Beijing, CN
22.09.26 | TBA | Shanghai, CN
29.01.27 | Royal Theatre Carré | Amsterdam, NL *Sold Out
30.01.27 | Royal Theatre Carré | Amsterdam, NL *Sold Out
31.01.27 | Royal Theatre Carré | Amsterdam, NL *Sold Out
