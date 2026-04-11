Time For Metal – Event Rückblick März 2026

Immer zur Mitte des Monats gibt es unseren Rückblick, welche Veranstaltungen (Festivals, Konzerte und Messen) wir für euch im Monat davor besucht haben. Mit einem direkten Link könnt ihr die für euch interessanten Artikel aufrufen.

Karsten Blaas und der Nordstern 2.0 – Lesung am 01.03.2026 in Kiel (den Artikel findet ihr HIER!)

Sanguisugabogg, Fulci, Gates To Hell und Celestial Sanctuary am 01.03.2026 im Kulttempel in Oberhausen (den Artikel findet ihr HIER!)

Hell Over Hammaburg 2026 Warm-Up am 05.03.2026 im Bambi Galore, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Hell Over Hammaburg 2026 am 06.03. und 07.03.2026 in der Markthalle, Hamburg – Tag eins (den Artikel findet ihr HIER!)

Hell Over Hammaburg 2026 am 06.03. und 07.03.2026 in der Markthalle, Hamburg – Tag zwei (den Artikel findet ihr HIER!)

Burning Witches am 06.03.2026 im Godset Kolding (DK) (den Artikel findet ihr HIER!)

Heaven Shall Burn am 06.03.2026 in der Porsche-Arena, Stuttgart (den Artikel findet ihr HIER!)

Epica, Amaranthe & Charlotte Wessels am 06.03.2026 in der Inselpark Arena, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

The Mountain King, Rýr und Kaputth am 06.03.2026 in der Kreativfabrik Wiesbaden (den Artikel findet ihr HIER!)

Colour Gray Releaseparty am 07.03.2026 in der Kieler Schaubude (den Artikel findet ihr HIER!)

Angus McSix auf der Tour At The All-Seeing Astral Eye 2026, am 11.03.2026 im Kent Club Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Fuck Cancer Festival 2026 am 14.03.2026 im Juki 42 in Ahrensburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Villagers Of Ioannina City am 14.03.2026 im Pauli Bahnhof, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Poppy auf Constantly Nowhere Tour am 14.03.2026 im Carlswerk Victoria in Köln (den Artikel findet ihr HIER!)

Presented by TFM Rocks: Kataklysm + Special-Guests: Vader + Blood Red Throne am 15.03.2026 im ForumTrier (den Artikel findet ihr HIER!)

Blaze Bayley – 25th Anniversary Silicon Messiah am 17.03.2026 im Bambi Galore in Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Versengold am 20.03.2026 im Deutschen Haus in Flensburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Tommy And The Teleboys, Support Schallbrücke am 21.03.2026 in der Kreativfabrik Wiesbaden (den Artikel findet ihr HIER!)

Angus McSix, Bloodbound, Brainstorm am 19.03.2026 in der Halle02 in Heidelberg (den Artikel findet ihr HIER!)

Gorgoroth + Lömsk + Tyrmfar + Patristic am 20.03.2026 im MS Connexion Complex, Mannheim (den Artikel findet ihr HIER!)

Hellfire Over Ilsenburg Part IV am 21.03.2026 im Haus der Vereine in Ilsenburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Epica, Amaranthe und Charlotte Wessels am 22.03.2026 in der myTicket Jahrhunderthalle in Frankfurt (den Artikel findet ihr HIER!)

Soulbound auf der sYn Tour 2026 am 26.03.2026 im Knust, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Nazareth am 27.03.2026 in der Räucherei in Kiel (den Artikel findet ihr HIER!)

Blues Pills am 27.03.2026 in der Fabrik, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Mr. Hurley & die Pulveraffen am 28.03.2026 im Kieler Kulturverein Die Pumpe (den Artikel findet ihr HIER!)

Stoned Jesus & Wheel am 31.03.2026 in der Markthalle, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

In den nächsten Tagen werden noch folgende Berichte veröffentlicht:

19.03.2026 Feuerschwanz in Hamburg

28.03.2026 Live Undead 50 in Bielefeld