Die Toten Hosen: veröffentlichen ihr letztes reguläres Studioalbum

Neun Jahre nach Laune Der Natur veröffentlichen Die Toten Hosen endlich wieder einen Longplayer mit neuen Songs. Mit Trink Aus, Wir Müssen Gehen! schließen die fünf Musiker fast 45 Jahre nach ihrer Gründung 1982 einen Kreis: Es wird das letzte reguläre Studioalbum der Band. „Einer hat im Proberaum geschrien: ‚Lasst uns ein letztes Album machen!‘. Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung groß. Wir haben dann gemeinsam beschlossen, noch mal aus allen Rohren zu schießen und rauszuhauen, was geht“, erzählt Campino.

Und tatsächlich feuert die Band auf Trink Aus, Wir Müssen Gehen! noch einmal die ganze Bandbreite ab, für die sie seit Jahrzehnten steht – laut und leise, euphorisch und melancholisch, persönlich und politisch. Gleichzeitig blickt die Band auf ihr eigenes Leben und ihre gemeinsame Geschichte zurück.

In einem gemeinsamen Vorwort schreiben Die Toten Hosen: „Fast 45 Jahre nach Gründung der Opel Gang liegt nun unser letztes reguläres Album vor euch. Das bedeutet nicht, dass sich Die Toten Hosen auflösen! Weil wir Freunde sind, tun wir das erst auf dem Friedhof – Jochen, Wölli und Faust warten dort schon auf uns. Es geht um etwas anderes: Wir bleiben als Gang bestehen, aber wir werden uns Schritt für Schritt zurückziehen. Dazu gehört auch, dass wir keine Alben mehr machen wollen, die unser Leben reflektieren und für uns immer eine Art Tagebuch waren. In einem Lied riefen wir vor vielen Jahren: ‚Das Ende setzen wir uns selbst!‘ Uns ist es wichtig, diese Ankündigung einzuhalten.“

Die Band beschreibt Trink Aus, Wir Müssen Gehen! als eine Art letztes großes Kapitel ihrer gemeinsamen Geschichte – ein Album über Anfänge, Abschiede und alles dazwischen. Songs wie Was Früher Einmal War oder Kein Blatt Zwischen Uns setzen sich dabei direkt mit der eigenen Vergangenheit, Freundschaft und den Menschen auseinander, die die Band auf ihrem Weg begleitet haben.

Ergänzt wird das Album durch das umfangreiche Bonusalbum Alles Muss Raus!, auf dem Die Toten Hosen gemeinsam mit zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern 25 Songs aufgenommen haben, die ihnen besonders viel bedeuten. „Diese Scheibe enthält 25 Lieder, die wir lieben. Lieder von Freunden, von Vorbildern und von Menschen, deren Werk wir verehren. Lieder, die wir selbst gerne geschrieben hätten“, erklärt die Band.

Dabei ging es den fünf Musikern nicht darum, die Stücke neu zu interpretieren oder ihnen einen besonderen Kunstgriff aufzuzwingen. Stattdessen wollten sie sich „unauffällig in sie reinschleichen“ – als „blinde Passagiere“ in ihren eigenen Lieblingssongs. Alle Titel entstanden gemeinsam im Duett mit den jeweiligen Originalinterpret:innen oder Wegbegleiter:innen.

So entstand eine ebenso persönliche wie überraschende Sammlung unterschiedlichster musikalischer Einflüsse und Begegnungen. „Wenn wir uns jetzt die Namen durchlesen, die gemeinsam auf dieser Platte auftauchen, kommt es uns selbst etwas absurd vor“, schreibt die Band. „Zumindest wären wir nicht zwangsläufig davon ausgegangen, dass eines Tages Punklegende Charlie Harper und Vicky Leandros am selben Album beteiligt sein würden.“

Für die Gestaltung von Trink Aus, Wir Müssen Gehen! konnten Die Toten Hosen außerdem ihren langjährigen Freund Andreas Gursky gewinnen. Auf Basis eines seiner bekanntesten Werke entstand ein gemeinsames Covermotiv, das die Zusammenarbeit zwischen Band und Künstler auf besondere Weise zusammenführt.

„Die Welt wird es nicht allzu sehr interessieren, aber wir haben eine unglaubliche Freude daran“, schreiben Die Toten Hosen über das gesamte Projekt. „Und wenn ihr die mit uns ein bisschen teilen könnt, hat sich der ganze Aufwand gelohnt.“

Das Album erscheint als auf 19.820 limitierte und nummerierte Deluxe-Dreifach-Vinyl-Edition im Kartonschuber mit Trink Aus, Wir Müssen Gehen! im Gatefold-Klappcover in transparent-weißem 180g-Vinyl & Bonusalbum als orange-transparent-farbige 180g-Doppelvinyl im Gatefold-Klappcover plus hochwertigem, von der Band handsignierten Foto-Print, zwei 8-seitigen Booklets und bedruckten Innenhüllen, als Dreifach-Vinyl-Standard-Edition im hochwertigen Gatefold-Klappcover, zwei 8-seitigen Booklets und bedruckten Innenhüllen, Doppel-CD, die limitierte Erstauflage im achtseitigen Digipack mit einem 24-seitigen und einem 28-seitigen Booklet sowie Stream und Download.

Trink Aus! Wir Müssen Gehen – Tour 2026

07.06.26 LU-Esch/Alzette – Rockhal – Ausverkauft

08.06.26 LU-Esch/Alzette – Rockhal – Ausverkauft

13.06.26 DE-Stuttgart – Cannstatter Wasen – Ausverkauft

20.06.26 CH-Zürich – Stadion Letzigrund – Ausverkauft

27.06.26 DE-Frankfurt – Deutsche Bank Park – Ausverkauft

03.07.26 DE-Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – Ausverkauft

04.07.26 DE-Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – Ausverkauft

08.07.26 DE-München – Hans-Jochen-Vogel-Platz – Ausverkauft

09.07.26 DE-München – Hans-Jochen-Vogel-Platz – Ausverkauft

11.07.26 DE-Berlin – Olympiastadion Berlin – Ausverkauft

17.07.26 DE-Köln – RheinEnergieSTADION – Ausverkauft

18.07.26 DE-Köln – RheinEnergieSTADION – Ausverkauft

25.07.26 DE-Freiburg – Messeplatz – Ausverkauft

14.08.26 DE-Bremen – Bürgerweide – Ausverkauft

15.08.26 DE-Hannover – Messe – Ausverkauft

21.08.26 DE-Nohfelden – Bostalsee – Ausverkauft

22.08.26 DE-Nohfelden – Bostalsee – Ausverkauft

27.08.26 DE-Hamburg – Trabrennbahn Bahrenfeld – Ausverkauft

29.08.26 DE-Dresden – Rinne – Ausverkauft

02.09.26 DE-Münster – Open Air Halle Münsterland – Ausverkauft

05.09.26 DE-Minden – Weserufer / Kanzlers Weide – Ausverkauft

09.09.26 DE-Bayreuth – Volksfestplatz – Ausverkauft

12.09.26 AT-Wien – Ernst-Happel-Stadion – Ausverkauft

Festival 2026

06.08. – 09.08.26 GB-Blackpool – Rebellion Festival – Ausverkauft

Trink Aus! Wir Müssen Gehen – Tour 2027

12.06.27 DE-Nürnberg – Max-Morlock-Stadion

17.06.27 DE-Mannheim – Maimarktgelände

19.06.27 CH-Bern – Stadion Wankdorf

23.06.27 AT-Graz – Messe Graz – Open Air

26.06.27 DE-Leipzig – Festwiese

03.07.27 DE-Braunschweig – Eintracht-Stadion

07.07.27 DE-Konstanz – Bodensee Stadion

10.07.27 DE-Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – Ausverkauft

Tickets gibt es überwww.dth.de.

Da Die Toten Hosen möglichst allen Fans den Besuch der Konzerte ermöglichen wollen, bieten sie für alle Termine der Tournee ermäßigte, sogenannte Sozialtickets zum Preis von 19,90 € (bzw. 25,00 CHF in der Schweiz) an. Wer Anspruch auf ein Sozialticket hat, erfährt man ebenfalls unter www.dth.de.