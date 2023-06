Time For Metal: die Sieger des Underground Award 2023 stehen fest

Im März 2023 fiel der Startschuss für den Time For Metal Underground Award 2023. Von den mehr als 115 Bands, die sich beworben haben, kamen 25 nach dem Leservoting in die zweite und finale Runde. Mittlerweile hat auch das Time For Metal-Team abgestimmt, und wir wollen euch nicht mehr lange auf die Folter spannen.

Auf Platz 1 beim Underground Award 2021 ist aus unserer Sicht ein klarer Sieger gelandet. Doch bevor wir hier herzlichen Glückwunsch ausrufen, wollen wir uns erst mal bei allen Teilnehmern bedanken. Damit jede Band und jeder Song seine Plattform bekommt, werden wir ab heute die Top 5 der finalen Ergebnisse täglich über unsere Social-Media-Kanäle bekannt geben. Schaut also täglich bei Instagram und/oder Facebook vorbei, um zu erfahren, ob eure Band dabei ist, einen der Preise zu gewinnen.

Platz 5 : wird am 25.06.2023 präsentiert

: wird am 25.06.2023 präsentiert Platz 4 : wird am 26.06.2023 präsentiert

: wird am 26.06.2023 präsentiert Platz 3 : wird am 27.06.2023 präsentiert

: wird am 27.06.2023 präsentiert Platz 2 : wird am 28.06.2023 präsentiert

: wird am 28.06.2023 präsentiert Platz 1: wird am 29.06.2023 präsentiert

Hier noch einmal zur Erinnerung die Preise, die den drei Siegerbands winken:

Gesamtsieg: Ein Stageoutfit eurer Wahl für die Gewinnerband in einem Wert von bis zu 800 € (Sponsor: EMP ) Ein Design-Gutschein für deine Band (Shirtdesign) im Wert von bis zu 500 € (Sponsor: Archetype Design ) 100 Bandshirts für euren eigenen Merchandise Stand mit eurem Shirtdesign (inkl. einfarbigem Druck) Eine Podcast-Folge beim EMP – Pod Of Rock Podcast (Link: hier) Eine Podcast-Folge beim Leise War Gestern – Podcast (Link: hier) Eine Flasche Time For Metal – Metaldrinks:Gin (Link: hier) zzgl. ein umfangreiches Gewinnpaket von Time For Metal (siehe Gewinnpaket 1)

Gesamt-Zweitplatziert: Ein Outfit-Lieblingsstück eurer Wahl für die Bandmitglieder im Gesamtwert von bis zu 200 € (Sponsor: EMP ) Eine Podcast-Folge beim Leise War Gestern – Podcast (Link: hier) Eine Flasche Time For Metal – Metaldrinks:Gin (Link: hier) zzgl. ein umfangreiches Gewinnpaket von Time For Metal (siehe Gewinnpaket 1)

Gesamt-Drittplatziert: Ein Gutschein über 50 € bei EMP (Sponsor: EMP ) Eine Podcast-Folge beim Leise War Gestern – Podcast (Link: hier) Eine Flasche Time For Metal – Metaldrinks:Gin (Link: hier) zzgl. ein umfangreiches Gewinnpaket von Time For Metal (siehe Gewinnpaket 1)

Gewinnpaket 1: (Platz 1 – Platz 3) Ein Gutschein über eine LP/EP-Rezension von Time For Metal

Euer Song in der Playlist zum Underground Award 2023 Eine Kolumne über eure Band (Bandvorstellung) von Time For Metal

Ein Interview im Magazin von Time For Metal

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei allen bedanken, die sich an diesem Underground Award beteiligt haben. Danke an alle Bands, die sich beworben haben, und danke natürlich an alle, die am Leservoting teilgenommen haben. Mit einer dermaßen großen Resonanz hatten wir nicht gerechnet und freuen uns natürlich umso mehr über dieses Ergebnis.

Herzlichen Glückwunsch an die drei Siegerbands! Ihr werdet noch direkt von uns angeschrieben, um den weiteren Ablauf zu klären.