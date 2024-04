Verlosung: einmal 2 Tickets für das Extreme Ättäck IV am 04.05.2024 in der Factory in Magdeburg

Time For Metal und die Factory in Magdeburg verlosen einmal 2 Tickets für das Extreme Ättäck IV am 04.05.2024 in der Factory in Magdeburg.

Datum: 04.05.2024

Bands: Excaved, Demored, Can Calyx, Dismined

Ort: Factory, Magdeburg

Einlass: 19:00 Uhr

Showstart: 19:30 Uhr

Link: https://www.facebook.com/events/1396309530977931

Ticket-Vorverkauf: https://www.eventim.de/event/extreme-aettaeck-iv-factory-18532568/

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 30.04.2024!

Time For Metal und die Factory in Magdeburg wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Tuesday 30th of April 2024 12:00:00 AM