Rockharz Open Air 2024 vom 03.07. bis 06.07.2024 in Ballenstedt – Tag 4, Samstag

Festivalname: Rockharz 2024

Bands: Alestorm, Amaranthe, Amorphis, Avatarium, Benediction, Brothers Of Metal, Bruce Dickinson, Bullet, Callejon, Coppelius, D’Artagnan, Defects, Dimmu Borgir, Dirkschneider, Dominum, Draconian, Dying Fetus, Dynazty, Faun, Gutalax, Hammerfall, Hammerking, Hatebreed, Heldmaschine, Hypocrisy, Judas Priest, Kärbholz, Kanonenfieber, Kissin‘ Dynamite, Knife, Kreator, League Of Distortion, Lordi, Mammoth WVH, Massive Wagons, Mystic Prophecy, Nakkeknaekker, Nanowar Of Steel, Nestor, Nyktophobia, Oomph!, Orden Ogan, Pain, Parasite Inc., Power Paladin, Rage, Schandmaul, Soilwork, Spidergawd, Stormseeker, Suicidal Tendencies, The Halo Effect, The Night Eternal, The O’Reillys And The Paddyhats, Unearth, Unleash The Archers, Van Canto, Varg, Vogelfrey

Ort: Ballenstedt

Datum: 03.07. – 06.07.2024

Kosten: Frühbucher-Ticket 169,80 €, Tagesticket 85 €, Ausverkauft

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Hard Rock, Folk Metal, Mittelalter Rock, Prog Metal, Deutsch Rock, Thrash Metal, Metal Core

Veranstalter: Veruga GmbH

Link: https://www.rockharz-festival.com/

Für Time For Metal vor Ort: René W., Franziska W., Kay L. und Maren J.

Zack! Und es ist Samstag, der letzte Tag des Rockharz 2024 steht an. Heute kommen Judas Priest als Headliner und das merkt man sofort. Der Tagesparkplatz ist gut gefüllt und an der Tageskasse steht eine lange Schlange. Auch wir freuen uns und sehen dem Spektakel entgegen. Doch zunächst heißt es, die anderen Bands erleben und wer weiß, vielleicht ist noch ein kleiner Diamant dabei. Im VIP-Bereich angekommen, fällt eine vermehrte Fotografendichte auf. Aber auch andere Gäste sind da, die den Bereich füllen. All For Metal in Form von Tetzel nebst Begleitung und Gitarristin Jasmin Papst ist auch schon seit ein paar Tagen hier. Alea ist ebenfalls immer wiederzusehen und Equilibriums Gitarrist Dominik „Dom“ Crey hängt auch hier ab. Mono Inc. Gitarrist Carl Fornia muss heute schon zeitig los, da die Monos auf dem Burning Pants Festival spielen. Also schon so einiges los und dazu gesellen sich auch noch Gruppen, denen das Festival gezeigt wird und auch dem Inklusionsgedanken wird ein hoher Stellenwert zugesprochen (hier erfahrt ihr mehr zum Inklusionscamp). Da sind Abordnungen anderer Festivals vor Ort, die sich das einzigartige Modell der Integration hier ansehen. Da ist das Rockharz ganz weit vorne. Also voller VIP-Bereich, deshalb gehen wir aufs Infield. Ein kurzes Hallo bei Metal.de, die gerade ihren Autogrammstand vorbereiten. Da ist man schon längst keine Konkurrenz mehr, denn es sind gleiche Interessen und es nimmt einem niemand etwas weg. Ebenso ist es mit den Kollegen von Powermetal.de, auch mit denen ist unser Magazin gut befreundet. Wir gehen zur

Rockstage

auf der jetzt die Dänen von Nakkeknaekker den Tag eröffnen sollen. Old School Death Metal steht an und die noch recht jungen Musiker agieren wie die Großen. Dass Sängers Christoffer Kofoed Lieblingswort „Fucking“ ist, lässt sich kaum leugnen. In der halben Stunde fällt es mindestens in jedem Satz zweimal. Nichtsdestotrotz geht es vor der Bühne gut ab und neben einem Circlepit wird tatsächlich auf Initiative des Fronters eine Wall Of Death ins Leben gerufen. Glatter Abriss zur frühen Stunde. Ob auf der

Darkstage

Parasite Inc. das toppen können? Genremäßig geht es melodischer zu, auch wenn es trotzdem dem Death Metal zuzuordnen ist. Sänger und Gitarrist Kai Bigler ist begeistert ob des Zuspruches und er feuert die Menge an. Es ist recht voll vor der Stage und mit Sprüchen wie: „Das Parkett ist frisch gebohnert, es darf getanzt werden“, wird der Crowd signalisiert, Gas zu geben. Auch hier sind Circlepit und Wall of Death angesagt. Auch die ersten Surfer sind unterwegs, sodass die Grabenschlampen schon mal warm gearbeitet werden. First Born und Headfuck Rollercoaster sind nur einige der Songs, die gespielt werden. Schon wird es Zeit, sich wieder der

Rockstage

zu nähern, denn da wird es wesentlich melodischer. Storm Seeker entern die Bühne und ihr Piratenfolkmetal lässt das Mitsingen und Tanzen ganz von allein passieren. So schippert die aus Neuss und Düsseldorf stammende Truppe nicht mehr auf dem Rhein, sondern auf den Weltmeeren umher, wie es so schön im Song Across The Seven Seas heißt und natürlich darf auch das passende Getränk dabei nicht fehlen. Man kann dazu stehen, wie man will, Stimmung verbreiten die Fünf auf jeden Fall, wobei einen großen Anteil Fabienne „Fabi“ Kirschke an der Drehleier hat. Das ins Publikum gerufene „Prost ihr Säcke“ und hundertfach erweiterte „Prost du Sack“ nehmen wir zum Anlass, die schwankenden Bretter zu verlassen, um zurück zum Pressebereich zu gehen. Ein wenig sitzen ist ganz ok und ein Getränk ebenfalls.

Darkstage

Der Sommer ist endlich in Deutschland angekommen, aber nur für ein paar Stunden. Aktuell brüllt die Sonne aufs Infield und die Temperaturen steigen. Knife sorgen trotz der steigenden Hitze für einen kleinen Pit. Die Marburger spielen einen Mix aus Speed, Metal und Black Metal. Da schwingen Einflüsse von deutschen Acts wie Kreator, Desaster und Sodom (altes Material) hörbar mit. Kleine Sampler lockern immer wieder die Session auf. Erst vor fünf Jahren von Vince Nihil und Laz Cultro gegründet, bekommen Knife immer mehr Zuspruch, so auch heute unter freiem Himmel. Mittlerweile als Quartett unterwegs, geben sie Gas und lassen ihre Riffs dominant über den Acker hallen. Ein gelungener Stopp an der Teufelsmauer, der die weitere Karriere der Truppe beflügeln wird. Die Rockstage steht hingegen für ein krasses Kontrastprogramm. Nach dem Geballer stehen die Coppelius mit ihrem Kammercore parat. Der Sound setzt neben dem klassischen Schlagzeug auf Kontrabass, Cello und Klarinette. Wer die Formation aus Mittelalter-Gedanken und Folk Rock Melodien schon mal gesehen hat, der weiß, dass sie eine absolute Liveband sind. Diener Bastille ist ein Entertainer, der in der Szene jedem den Schneid abkauft. Sympathisch, locker und mit vielen Späßen aufgelegt eine Bereicherung der auch musikalisch starken Spielleute. Für Coppelius ist es nicht die erste Show auf dem Rockharz, sie sind in Ballenstedt gern gesehene Gäste und so wird es geschwind voll vor der belebten Stage. Morde In Der Rue Morgue, Kryptoxenoarchäologie und Bitten Danken Petitieren erfüllen die Luft mit warmen Klängen. Das Chop-Suey! Cover von System Of A Down drückt und bringt einen ganz klaren positiven Effekt mit sich. Coppelius gehören hier einfach her, auch wenn sie öfter spielen, ist niemand der stets emsigen Künstler überdrüssig und so heißt es nach 40 Minuten für dieses Jahr Abschied nehmen. Darkstage Die deutsche Power Metal Band Mystic Prophecy erwischt einen guten Tag, das Publikum geht mit und ist durchaus zahlreich erschienen. Deutlich wärmer als an den anderen Tagen macht dieser Temperatursprung doch dem einen oder anderen zu schaffen, ganz sicher auch den Künstlern auf der Bühne. Bedenkt man zum Beispiel die Kostüme von Coppelius. Mystic Prophecy Sänger Roberto Dimitri Liapakis merkt man nichts an. Motiviert trägt er den Refrain Burning Out in die Ohren. Neben der aktuellen Platte Hellriot integrieren sie einen bunten Blumenstrauß aus Hits der letzten Werke in die knappen 50 Minuten Stagetime. Mit am Start Killhammer oder We Kill! You Die!, die alle vom Publikum gesanglich begleitet werden. Trotz des gelungenen Auftrittes wird es bei den letzten Refrain-Wiederholungen etwas unruhig im Pressebereich. Ein Gewitter zieht auf und alle sollen sich in die sicheren Autos begeben. Mit dem letzten Ton von Mystic Prophecy kommt dann die Ansage der Festivalunterbrechung und der geordneten Räumung des Infieldes.