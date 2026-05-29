Keops: haben neues Album „Bitter Story For Humanity“ und neue Single/Video „Sacred Land“ veröffentlicht

Sacred Land ist ein kraftvoller Aufschrei für die Natur, die Menschheit und alles, was wir im Namen der Gier zerstören. Inspiriert von den Worten und dem Geist von Häuptling Seattle vermittelt der Song eine Botschaft, die aktueller denn je ist – wir sind keine Eigentümer dieser Erde, sondern nur ein Teil von ihr. Er ist der perfekte Einstieg in die rohe, kompromisslose Reise, die euch auf dem Rest des Albums erwartet.

Heavy riffs. Tribal atmosphere. Raw emotion.

Das ist Keops von seiner dunkelsten, härtesten und ehrlichsten Seite.

Das vierte Werk in der Bandgeschichte klingt kompromissloser, emotionaler und mitreißender als je zuvor und ist erfüllt von der Energie eines Neuanfangs. Seit Anfang 2025 verleiht die stimmgewaltige Vana Beara den Live-Shows von Keops ihre Stimme – und ist mit diesem Album erstmals als Teil der Band auf CD, Vinyl und digital zu hören.