Keops: präsentieren neue Single „Bitter Story For Humanity“

Der Titeltrack ihres kommenden Albums Bitter Story For Humanity (22.05.2026) vereint mitreißenden Metal mit einer eindringlichen Stimme, die die turbulenten Zeiten von heute widerspiegelt.

Bitter Story For Humanity ist mehr als nur ein Song: Es ist eine Erzählung, die sich um den „gewöhnlichen Menschen“ dreht. Sie untersucht die Perspektive eines Individuums, das sich in einer Welt zurechtfinden muss, die von Konflikten, systemischer Ungerechtigkeit und sozialen Unruhen geprägt ist. Der Track dient als Spiegel unserer aktuellen globalen Lage und stellt schwierige Fragen über den Weg, den wir als Gesellschaft gehen.

Um diese Erzählung zum Leben zu erwecken, wurde das dazugehörige Musikvideo im renommierten Scenoteka Zagreb gedreht. Unter der fachkundigen Regie und Kamera von Dino Kadragić fängt das Video die rohen Emotionen und die atmosphärische Spannung des Songs ein und verbindet künstlerische Kinematografie mit der tiefgründigen Botschaft des Tracks.

Bitter Story For Humanity

Das vierte Werk in der Bandgeschichte klingt kompromissloser, emotionaler und mitreißender als je zuvor und ist erfüllt von der Energie eines Neuanfangs. Seit Anfang 2025 verleiht die stimmgewaltige Vana Beara den Live-Shows von Keops ihre Stimme – und ist mit diesem Album erstmals als Teil der Band auf CD, Vinyl und digital zu hören.

Keops live 2026:

7th March 2026 Osthessen, Deutschland 🇩🇪 – Fullmetal Osthessen Festival

27th March 2026 Miskolc, Ungarn 🇭🇺 – Helynekem – w/ Stardust

7th April 2026 Sarajevo, Bosnien & Herzegowina 🇧🇦 – Emisija Corner

8th April 2026 Sarajevo, Bosnien & Herzegowina 🇧🇦 – AG Club

10th April 2026 Budapest, Ungarn 🇭🇺 – Analog Music Hall – w/ Stardust

12th April 2026 Zagreb, Kroatien 🇭🇷 – Boogaloo – w/ Geoff Tate & Masterplan

27th May 2026 Zagreb, Kroatien 🇭🇷 – Boogaloo

30th May 2026 Rijeka, Kroatien 🇭🇷 – Stereo

5th June 2026 Loxstedt, Deutschland 🇩🇪 – The Rock House Festival

18th June 2026 Belgrad, Serbien 🇷🇸

Weitere Infos zu Keops und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: