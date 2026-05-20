M.A.D. – Tourbooking: geben neue Konzerte bekannt

Acidez
08.05.2026 – Fontaine-l’Évêque, Belgium – MCP Apache
09.05.2026 – Le Cateau-Cambrésis, France – Zikenstock
15.05.2026 – Aarschot, Belgium – Jeugdcentrum De Klinker
20.05.2026 – Bratislava, Slovakia – PINK WHALE
21.05.2026 – Attnang-Puchheim, Austria – RAWS Diner
22.05.2026 – Wien, Austria – Punx & Skins United Again
28.05.2026 – Ostrava, Czech Republic – BARRÁK music club
02.06.2026 – Köln, Germany – Sonic Ballroom
05.06.2026 – Emmen, The Netherlands – Pitfest
06.06.2026 – Ellerdorf, Germany – Wilwarin Festival
Born From Pain
22.05.2026 – Themar, Germany – Kulturgarten Themar
23.05.2026 – Dresden, Germany – Chemiefabrik
24.07.2026 – Heilbronn, Germany – Freies Kulturzentrum Maschinenfabrik Heilbronn e. V.
25.07.2026 – Goms, Switzerland – Rotten Rock Fest
06.11.2026 – Wetzlar, Germany – Kulturzentrum Franzis
Brat
25.07.2026 – Freiburg im Breisgau, Germany – Artik
26.07.2026 – Cusano Milanino, Italy – La Cripta Club
27.07.2026 – Tolmin, Slovenia – Tolminator
28.07.2026 – München, Germany – Kulturzentrum Backstage
30.07.2026 – Le Garric, France – Xtreme Fest
31.07.2026 – Charleroi, Belgium – Rockerill
01.08.2026 – Dortmund, Germany – Dortmund Deathfest
02.08.2026 – Arnhem, The Netherlands – Café Bosch
04.08.2026 – Leer, Germany – Zollhaus
05.08.2026 – Copenhagen, Denmark – Stengade
06.08.2026 – Malmö, Sweden – Plan B
07.08.2026 – Aalborg, Denmark – 1000 Fryd
08.08.2026 – Oslo, Norway – Vaterland Bar & Scene
23.10.2026 – Copenhagen, Denmark
Cancer Bats
23.05.2026 – Leeds, United Kingdom – Slam Dunk Festival (North) car park entrance
24.05.2026 – Leeds, United Kingdom – Slam Dunk Festival (North) car park entrance
26.05.2026 – Düsseldorf, Germany – Pitcher
27.05.2026 – München, Germany – Backstage Kulturzentrum
28.05.2026 – Karlsruhe, Germany – Alte Hackerei
29.05.2026 – Rouen, France – Fury Défendu
30.05.2026 – Montaigu, France – FURY DANCE Festival
31.05.2026 – Limoges, France – CCM John Lennon
01.06.2026 – Lyon, France – Rock n’Eat
02.06.2026 – Barberaz, France – Le Brin de Zinc
03.06.2026 – Orléans, France – Le Dropkick Bar Orléans
04.06.2026 – Saint-Jean-de-Védas, France – Le Secret Place
05.06.2026 – Valence-en-Poitou, France – La Voix du Rock
06.06.2026 – Arlon, Belgium – L’Entrepôt
11.06.2026 – Derby, United Kingdom – Download Festival
13.06.2026 – Gardelegen, Germany – Metal Frenzy Open Air
16.06.2026 – Barcelona, Spain – Sala Upload
17.06.2026 – Castelló de la Plana, Spain – Terra
18.06.2026 – Sant Feliu de Guíxols, Spain – Sala Las Vegas
19.06.2026 – Geneva, Switzerland – L’Usine
20.06.2026 – Clisson, France – Hellfest
02.07.2026 – Velké Meziříčí, Czech Republic – Fajtfest
03.07.2026 – Osmoy-Saint-Valery, France – Temple Fest
04.07.2026 – Notre-Dame-d’Oé, France – RIIP Fest @ Salle Oésia
Cock Sparrer
30.05.2026 – Ostrava, Czech Republic – BARRÁK music club
31.05.2026 – Prague, Czech Republic – Lucerna Music Bar
06.06.2026 – Wels, Austria – Sbäm Fest
13.06.2026 – Torgau, Germany – Ain’t Like You Festival
11.07.2026 – Gierle, Belgium – Sjock Festival
18.07.2026 – Warsaw, Poland – Progresja
24.10.2026 – Saarbrücken, Germany – Garage
22.11.2026 – Eindhoven, The Netherlands – Klokgebouw
05.12.2026 – Geiselwind, Germany – Eventzentrum
Crowbar
27.07.2026 – Brașov, Romania – Rockstadt Extreme Fest
28.07.2026 – Belgrade, Serbia – KST Bašta
29.07.2026 – Pécs, Hungary – Pécsi Est
30.07.2026 – Cham, Germany – L.A. Cham
31.07.2026 – Wrocław, Poland – Zaklęte Rewiry
01.08.2026 – Löbnitz, Germany – Full Rewind
02.08.2026 – Essen, Germany – Turock
03.08.2026 – Aschaffenburg, Germany – Colos-Saal
04.08.2026 – München, Germany – Backstage
05.08.2026 – Jaroměř, Czech Republic – Brutal Assault Festival
06.08.2026 – Kassel, Germany – Goldgrube
07.08.2026 – Kortrijk, Belgium – Alcatraz Metal Festival
Crushing Caspars
30.05.2026 – Rostock, Germany – KTV Fest
15.08.2026 – Wetterzeube OT Trebnitz, Germany – Grünes Dreieck / Far Out Fest
04.09.2026 – Vechta, Germany – Gulfhaus
05.09.2026 – Litoměřice, Czech Republic – EXIFEST
23.01.2027 – Leipzig, Germany – Bandhaus Leipzig
Downset
06.03.2027 – Sneek, The Netherlands – Het Bolwerk
D.R.I.
30.06.2026 – Rotterdam, The Netherlands – Baroeg
01.07.2026 – Essen, Germany – Don’t Panic Club & Pub
03.07.2026 – Notre-Dame-d’Oé, France – RIIP Fest @ Salle Oésia
07.07.2026 – Kassel, Germany – Goldgrube
08.07.2026 – Fontaine-l’Évêque, Belgium – MCP Apache
21.07.2026 – Kortrijk, Belgium – De Verlichte Geest
22.07.2026 – Utrecht, The Netherlands – dB’s oefenstudio’s, concertzaal & muziekcafé
23.07.2026 – Siegen, Germany – Vortex Surfer
24.07.2026 – München, Germany – Free & Easy Festival (Backstage)
25.07.2026 – Bratislava, Slovakia – PINK WHALE
26.07.2026 – Budapest, Hungary – A38 Ship Budapest / Rooftop
28.07.2026 – České Budějovice, Czech Republic – MC Fabrika
29.07.2026 – Nürnberg, Germany – Zentralcafe
30.07.2026 – Mannheim, Germany – 7er-Club
31.07.2026 – Köln, Germany – MTC-Club
01.08.2026 – Sneek, The Netherlands – Het Bolwerk
Eternal Struggle
04.07.2026 – Besenfeld, Germany – Harry’s Full Metal Party
Evergreen Terrace
24.07.2026 – Goms, Switzerland – Rotten Rock Fest
26.07.2026 – Frankfurt am Main, Germany – Schöppche Keller
27.07.2026 – Köln, Germany – Sonic Ballroom
28.07.2026 – Essen, Germany – Don’t Panic Club & Pub
29.07.2026 – Osnabrück, Germany – Bastard Club
30.07.2026 – Wolfsburg, Germany – s.v. Jugendhaus Ost
31.07.2026 – Berlin, Germany – SO36
01.08.2026 – Löbnitz, Germany – Full Rewind
02.08.2026 – Dresden, Germany – Chemiefabrik
03.08.2026 – Prague, Czech Republic – Rock Café
04.08.2026 – Wien, Austria – Club Weberknecht
06.08.2026 – Schweinfurt, Germany – Der Stattbahnhof
07.08.2026 – Duffel, Belgium – Brakrock Ecofest
08.08.2026 – Gießen, Germany – MuK
09.08.2026 – München, Germany – Free & Easy Festival
Hatebreed
20.06.2026 – Clisson, France – Hellfest
21.06.2026 – Tours, France – Le Bateau Ivre
23.06.2026 – Lausanne, Switzerland – Les Docks
24.06.2026 – Milano, Italy – Magazzini Generali
25.06.2026 – Lindau, Germany – Club Vaudeville
26.06.2026 – Karlsruhe, Germany – Substage
27.06.2026 – Ysselsteyn, The Netherlands – Jera On Air
27.07.2026 – Tolmin, Slovenia – Tolminator
28.07.2026 – Brașov, Romania – Rockstadt Extreme Fest
30.07.2026 – Löbnitz, Germany – Full Rewind
31.07.2026 – Wacken, Germany – Wacken Open Air
02.08.2026 – Tallinn, Estonia – Tallinn Rock Festival
06.08.2026 – Malmö, Sweden – Malmö Massacre
08.08.2026 – Kortrijk, Belgium – Alcatraz Metal Festival
12.08.2026 – Dinkelsbühl, Germany – Summer Breeze
Ignite
26.06.2026 – Ysselsteyn, The Netherlands – Jera On Air
27.06.2026 – Kassel, Germany – Goldgrube
28.06.2026 – Lindau, Germany – Club Vaudeville
30.06.2026 – Barberaz, France – Le Brin de Zinc
01.07.2026 – Freiburg, Germany – Crash
02.07.2026 – Mannheim, Germany – 7er-Club
03.07.2026 – Enkirch, Germany – Fällig
04.07.2026 – Leipzig, Germany – Bandhaus Leipzig
14.08.2026 – Taarstedt, Germany – Angeliter Open Air
20.08.2026 – Loburg, Germany – Spirit Festival
22.08.2026 – Schöppenstedt, Germany – Ackerfest
29.08.2026 – Apen, Germany – APEN AIR Festival
Last Resort
26.06.2026 – Szczecin, Poland – Hells Bells Festival
13.08.2026 – Barcelona, Spain – El Sarau
22.10.2026 – Hamburg, Germany – Monkeys Music Club
23.10.2026 – Essen, Germany – Don’t Panic Club & Pub
24.10.2026 – Dresden, Germany – Pogo Rausch Fest
20.11.2026 – Eindhoven, The Netherlands – Revolution Calling Festival
Madball
18.06.2026 – Potsdam, Germany – Waschhaus Potsdam
19.06.2026 – Zduńska Wola, Poland – Alternative Days
20.06.2026 – Chojnice, Poland – InterTony Festival
21.06.2026 – Rostock, Germany – Peter-Weiss-Haus
22.06.2026 – Poznań, Poland – Music Club B17
23.06.2026 – Schneverdingen, Germany – Kulturhaus Alte Schlachterei
24.06.2026 – Leer, Germany – Zollhaus
25.06.2026 – Ysselsteyn, The Netherlands – Jera On Air
26.06.2026 – Rouen, France – Fury Défendu
27.06.2026 – Rennes, France – Superbowl of Hardcore
25.07.2026 – Badbergen, Germany – Hardcore Food Headquarter
26.07.2026 – Hünxe, Germany – Ruhrpott Rodeo
26.07.2026 – Insming, France – MozHell Open Air
27.07.2026 – Karlsruhe, Germany – Alte Hackerei
28.07.2026 – Köln, Germany – Gebäude 9
29.07.2026 – Kassel, Germany – Goldgrube
30.07.2026 – Löbnitz, Germany – Full Rewind
31.07.2026 – Gränichen, Switzerland – Open Air Gränichen
01.08.2026 – St Maurice de Gourdans, France – Sylak Open Air
Maid Of Ace
10.06.2026 – Wiesbaden, Germany – Schlachthof
11.06.2026 – Braunschweig, Germany – KufA Haus
12.06.2026 – Berlin, Germany – Astra Kulturhaus
14.06.2026 – Heerlen, The Netherlands – Café Bluff
15.06.2026 – Köln, Germany – Live Music Hall
16.06.2026 – Hamburg, Germany – Docks Club
18.06.2026 – Essen, Germany – Don’t Panic Club & Pub
19.06.2026 – Bad Laasphe, Germany – BALAROCK Festival
21.06.2026 – Clisson, France – Hellfest
08.08.2026 – Leisnig, Germany – AJZ Leisnig
09.08.2026 – Kassel, Germany – Goldgrube
12.08.2026 – Wiener Neustadt, Austria – Jugend- und Kulturhaus TRIEBWERK
Memoriam
05.09.2026 – Ostrava, Czech Republic – BARRÁK music club
Mike McColgan And The Bomb Squad
02.07.2026 – Kassel, Germany – Goldgrube
03.07.2026 – Amstelveen, The Netherlands – Poppodium P60
05.07.2026 – Wiesbaden, Germany – Schlachthof
06.07.2026 – Essen, Germany – Don’t Panic Club & Pub
07.07.2026 – Hamburg, Germany – Monkeys Music Club
08.07.2026 – Berlin, Germany – SO36
09.07.2026 – München, Germany – Backstage
10.07.2026 – Prölsdorf, Germany – Krach am Bach Festival
12.07.2026 – Gierle, Belgium – Sjock Festival
Napalm Death
21.05.2026 – New York, USA – Racket NYC
22.05.2026 – New York, USA – Rocks Off
23.05.2026 – Hamden, USA – Space Ballroom
24.05.2026 – Portland, USA – Geno’s Rock Club
26.05.2026 – Moncton, Canada – Tide & Boar Caveau
27.05.2026 – Halifax, Canada – Marquee Ballroom
28.05.2026 – Fredericton, Canada – The Cap
29.05.2026 – Québec, Canada – Salle Montaigne
30.05.2026 – Boston, USA – Roadrunner
01.06.2026 – Montréal, Canada – Fairmount Théâtre
02.06.2026 – Toronto, Canada – Lee’s Palace
03.06.2026 – Waterloo, Canada – Maxwell’s
04.06.2026 – London, Canada – London Music Hall of Fame
05.06.2026 – Pontiac, USA – The Crofoot
06.06.2026 – Milwaukee, USA – Milwaukee Metal Fest
07.06.2026 – Milwaukee, USA – Milwaukee Metal Fest
09.06.2026 – Winnipeg, Canada – The Park Theatre
10.06.2026 – Regina, Canada – The Exchange
11.06.2026 – Saskatoon, Canada – Louis’
12.06.2026 – Edmonton, Canada – The Starlite Room
13.06.2026 – Calgary, Canada – The Palace Theatre
14.06.2026 – Vancouver, Canada – The Pearl
26.06.2026 – Spálené Poříčí, Czech Republic – Basinfire Festival
27.06.2026 – Hauteville, Switzerland – Abyss Festival
02.07.2026 – Roskilde, Denmark – Roskilde Festival Højskole
04.07.2026 – Santa Coloma de Gramenet, Spain – Barcelona Rock Fest
24.07.2026 – Hünxe, Germany – Ruhrpott Rodeo
25.07.2026 – Budapest, Hungary – Barba Negra
26.07.2026 – Istanbul, Türkiye – Uniq Open Air
31.07.2026 – Horten, Norway – Kanalrock
21.08.2026 – Bristol, UK – ArcTanGent Festival
22.08.2026 – Gothenburg, Sweden – Gothenburg Brinner Festival
Pro-Pain
22.05.2026 – Loburg, Germany – Wir Leben Laut Festival
23.05.2026 – Malle, Belgium – Kemphe Ondestroom (Klub K)
05.06.2026 – Emmen, The Netherlands – Pitfest
06.06.2026 – Tilburg, The Netherlands – Little Devil
12.06.2026 – Leipzig, Germany – Red Bull Arena
13.06.2026 – Leipzig, Germany – Red Bull Arena
14.06.2026 – Kassel, Germany – Goldgrube
19.06.2026 – Fehrbellin, Germany – Protzen Open Air
20.06.2026 – Lübeck, Germany – Riders Café
26.06.2026 – Szczecin, Poland – Hells Bells Festival
27.06.2026 – Avesta, Sweden – Krylbomangel Festival
02.07.2026 – Trutnov, Czech Republic – Obscene Extreme
03.07.2026 – Frankfurt am Main, Germany – Deutsche Bank Park
04.07.2026 – Frankfurt am Main, Germany – Deutsche Bank Park
10.07.2026 – Köln, Germany – MTC-Club
11.07.2026 – Gelsenkirchen, Germany – Veltins Arena
16.07.2026 – Nottertal-Heilinger Höhen, Germany – G.O.N.D.
17.07.2026 – Marienberg, Germany – Rock auf dem Berg
18.07.2026 – Gießen, Germany – MuK
24.07.2026 – München, Germany – Free & Easy Festival
25.07.2026 – Olomouc, Czech Republic – Pod Parou Fest
21.08.2026 – Schmelz, Germany – Heartcore Island Open Air
22.08.2026 – Freiburg, Germany – Café Atlantik
28.08.2026 – Mannheim, Germany – 7er-Club
29.08.2026 – Wallesau, Germany – Wallesau Ist Blau
Red London
06.11.2026 – Berlin, Germany – SO36
07.11.2026 – Berlin, Germany – SO36
Rotten Sound
21.05.2026 – Berlin, Germany – NecroMania Festival
22.05.2026 – Baltimore, USA – Maryland Deathfest
23.05.2026 – Baltimore, USA – Maryland Deathfest
24.05.2026 – Baltimore, USA – Maryland Deathfest
28.05.2026 – Malmö, Sweden – Plan B
29.05.2026 – Johanneshov, Sweden – Slaktkyrkan
Sheer Terror
21.05.2026 – Berlin, Germany – SO36
22.05.2026 – Vechta, Germany – Gulfhaus
23.05.2026 – Malmö, Sweden – Tomrummet
24.05.2026 – Oslo, Norway – Vaterland
27.05.2026 – München, Germany – Backstage
28.05.2026 – Novi Sad, Serbia – SKCNS Fabrika
29.05.2026 – Regensburg-Obertraubling, Germany – Eventhall Airport
30.05.2026 – Dresden, Germany – HD – Die Rock & Metalbar
Street Dogs
04.07.2026 – Caudry, France – Skate & Zik
12.07.2026 – Gierle, Belgium – Sjock Festival
Sir Reg
13.03.2026 – Arlon, Belgium – L’Entrepôt
Tausend Löwen Unter Feinden
24.06.2026 – Siegburg, Germany – Kubana
28.06.2026 – Lindau, Germany – Club Vaudeville
26.09.2026 – Rheinau-Linx, Germany – Metalspeck Festival
The Bones
21.06.2026 – Clisson, France – Hellfest
03.07.2026 – Leipzig, Germany – FETTFEST
04.07.2026 – Nürnberg, Germany – Save The Core Festival
31.07.2026 – Löbnitz, Germany – Full Rewind
22.08.2026 – Loburg, Germany – Spirit Festival
The Cloverhearts
05.06.2026 – Aarburg, Switzerland – Musigburg
04.11.2026 – Kassel, Germany – Goldgrube
The Drowns
01.08.2026 – Goldenstedt, Germany – Afdreiht & Buten Festival
02.08.2026 – Essen, Germany – Don’t Panic Club & Pub
The Real McKenzies
04.07.2026 – Eggolsheim, Germany – Shamrock Castle
09.07.2026 – Prague, Czech Republic – Rock Café
10.07.2026 – Prölsdorf, Germany – Krach am Bach Festival
14.07.2026 – Dresden, Germany – Chemiefabrik
17.07.2026 – Marienberg, Germany – Rock auf dem Berg
24.07.2026 – Ribadeo, Spain – Vendaval Fest
19.08.2026 – Osnabrück, Germany – Bastard Club
20.08.2026 – Loburg, Germany – Spirit Festival
21.08.2026 – Köln, Germany – MTC-Club
22.08.2026 – Rumst, Belgium – RAZERNIJ Craft Beer Festival
23.08.2026 – Bréal-sous-Montfort, France – Festival du Roi Arthur
25.08.2026 – Lacanau, France – Open Air Front de Mer
26.08.2026 – Barberaz, France – Le Brin de Zinc
27.08.2026 – Freiburg, Germany – Café Atlantik
28.08.2026 – Wallesau, Germany – Wallesau Ist Blau
29.08.2026 – Wörrstadt, Germany – NOAF
Unearth
01.08.2026 – Löbnitz, Germany – Full Rewind
07.08.2026 – Linz, Austria – Postbahnhof Open Air
Walls Of Jericho
03.07.2026 – Ballenstedt, Germany – Rockharz
04.07.2026 – Nürnberg, Germany – Save The Core Festival
05.07.2026 – Ieper, Belgium – Ieper Hardcore Fest
07.11.2026 – Manchester, United Kingdom – Damnation Festival (B.E.C Arena)
08.11.2026 – Manchester, United Kingdom – Damnation Festival (B.E.C Arena)
Wedge
28.08.2026 – Wörrstadt, Germany – NOAF
Wucan
12.06.2026 – Aschaffenburg, Germany – Colos-Saal
13.06.2026 – Lünen, Germany – Lükaz
31.07.2026 – Breitenbach am Herzberg, Germany – Herzberg Festival
13.08.2026 – Eisfeld, Germany – Woodstock Forever
15.08.2026 – Dinkelsbühl, Germany – Summer Breeze Open Air
09.10.2026 – Braunschweig, Germany – KufA Haus
10.10.2026 – Garching an der Alz, Germany – Zum Bräu
22.10.2026 – Rouen, France – Fury Défendu
23.10.2026 – Arras, France – The Pharos
24.10.2026 – Weinheim, Germany – Café Central
05.12.2026 – Hamburg, Germany – Metal Forces Festival