Whirlwind stellen sich vor

Wenn eine Platte stark nach Running Wild klingt und der Bandchef sich Mark Wild nennt, dann sind das zwei Gründe, genauer nachzufragen, was es mit Whirlwind aus Spanien und dem neuen Album 1640 auf sich hat. Mark Wild gibt uns Einblicke zur Band und seiner persönlichen Entwicklung.

Wann hast du erstmalig ein Instrument in die Hand genommen und welches Instrument war das?

Um ehrlich zu sein, habe ich ziemlich spät angefangen. Im Alter von 14 bis 15 Jahren fing ich an, mit einer klassischen Gitarre, die irgendwo bei meinen Eltern lag, Lärm zu machen. Die erste günstige E-Gitarre kam mit 18, aber ich fing erst mit 22 an, regelmäßig zu spielen.

Welche Platte hast du dir als Erstes selbst gekauft?

Das erste Album, das mein Vater mir kaufte, war Manowar mit Kings Of Metal auf LP, als ich neun Jahre alt war. Das erste Album mit meinen Ersparnissen: Judas Priest und British Steel auf CD, als ich 13 war.

Wann und wo war dein erstes Livekonzert als Zuschauer und wer stand auf der Bühne?

Das erste Konzert, für das ich zahlte, waren Iron Maiden auf der X-Factour am 20. November 1995. Als Support waren My Dying Bride dabei. Ich erinnere mich, dass Iron Maiden zum ersten Mal mit Blaze etwas enttäuschend waren, ich war aber sehr aufgeregt. Ich habe dieses Album damals sogar gehasst. Es ist interessant, denn heutzutage liebe ich es.

Wann und wo hast du erstmalig selbst auf der Bühne gestanden und ein Konzert / einige Songs gespielt?

Das erste Mal war auch zu spät … mit meiner extremeren Band, Körgull The Exterminator, am 8. März 2008 in einer Küstenstadt nahe Barcelona. Ich erinnere mich, dass ich sehr nervös anfing, sehr betrunken endete und dass es an einem Sonntag war!

Welcher Musiker:innen sind deine Vorbilder?

Wenn ich mit Whirlwind spiele, definitiv Rolf Kasparek von Running Wild auf den Rhythmus-Gitarren. Wenn ich extremen Metal spiele, würde ich sagen, dass Infernal von Desaster mein größter Einfluss war.

Welche Bedeutung hat für dich der Bandname Whirlwind und wie sind du und deine Bandmember auf den Namen gekommen?

Unser Name stammt vom Album Pile Of Skulls von Running Wild. Ich erinnere mich, dass ich das Album zum ersten Mal hörte, als es herauskam, und von diesem Begriff beeindruckt war. Ich musste die Bedeutung im Wörterbuch nachschlagen und empfand, dass das Lied kraftvoll klang. Ich dachte immer, es wäre ein cooler Name für eine Heavy-Metal-Band, und wenn es eine Band mit starkem Running-Wild-Einfluss ist, wie wir, dann ist es einfach eine perfekte Ergänzung.

Wo und wann haben Whirlwind erstmalig live auf der Bühne gestanden und wie waren die Reaktionen des Publikums?

Unser erstes Konzert spielten wir am 4. März 2023 in Barcelona, einige Monate nach der Veröffentlichung unseres ersten Albums. Da wir eine Band ohne Demos und ohne Auftritte vor dem Album waren, mieteten wir einen kleinen Saal mit 150 Plätzen, ohne zu wissen, dass es komplett ausverkauft sein würde und sogar Leute draußen bleiben mussten. Wir waren absolut überwältigt und es ist eine Nacht, an die wir immer noch großartige Erinnerungen haben!

Nenn uns fünf Platten, die für deine Entwicklung als Musiker essenziel waren?

Running Wild – Death Or Glory

Iron Maiden – The Number Of The Beast

Kreator – Pleasure To Kill

Desaster – Hellfire’s Dominion

Bathory – Bathory

Wenn du zu Hause entspannen möchtest, was legst du auf?

Mit zwei Kindern ist keine Zeit zum Entspannen. Aber wenn ich Auto fahre oder arbeite, und eine ruhige Stimmung brauche, höre ich alte Rockbands. Ich bin ein Fanatiker von The Kinks und Creedence Clearwater Revival (und allem, was mit John Fogerty zu tun hat).

Danke, die finalen Worte gehören dir.

Vielen Dank für die Fragen und das Interesse an Whirlwind! Wir sind wirklich begeistert von dieser 1640-Ära und hoffen, in so vielen Ländern wie möglich zu spielen. Grüße an alle, die weiterhin den Underground Heavy Metal unterstützen. Ihr seid diejenigen, die die Flamme wirklich am Leben erhalten!