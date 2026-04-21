BOBfest 2026: Phil Campbell’s Bastard Sons halten das Vermächtnis lebendig

Das BOBfest 2026 bekommt eine besondere, emotionale Dimension: Nach dem schmerzlichen Verlust ihres Vaters bleiben Phil Campbells Söhne Teil des Line-Ups. Unter dem neuen Namen Phil Campbell’s Bastard Sons – vorher Phil Campbell And The Bastard Sons – bringen sie die unsterblichen Rockhymnen von Motörhead und ihr eigenes Werk auf die Bühne.

Nach dem plötzlichen Tod von Phil Campbell, legendärer Gitarrist von Motörhead und prägende Figur der internationalen Rockszene, setzen Todd, Dane und Tyla damit ein kraftvolles Zeichen. Mit ihrem Auftritt führen sie nicht nur das musikalische Erbe ihres Vaters fort, sondern machen das Festival zu einem Moment des gemeinsamen Erinnerns – getragen von kompromisslosem Rock ’n’ Roll und einer Energie, die direkt unter die Haut geht. Was einst als gemeinsames Projekt zwischen Vater und Söhnen begann, entwickelt sich nun zu einem emotional aufgeladenen Tribut voller Gitarrenriffs, ehrlicher Songs und kompromissloser Rockpower. Die Band steht für mehr als nur Musik – sie verkörpert ein Vermächtnis, das Generationen von Fans geprägt hat und nun in neuer Form weiterlebt.

Mit ihrem Set bringen die Bastard Sons die unsterblichen Klassiker von Motörhead auf die Bühne – laut, roh und voller Leidenschaft. Es ist genau die Art von energiegeladenem Auftritt, die Phil Campbell selbst eingefordert hätte: kompromissloser Rock ’n’ Roll, der unter die Haut geht und Menschen verbindet.

Radio Bob! würdigt mit diesem besonderen Auftritt nicht nur die musikalische Strahlkraft von Phil Campbell, sondern auch den Mut und die Entschlossenheit seiner Söhne, das Feuer weiter brennen zu lassen. Sein Einfluss auf die Rockwelt bleibt unvergessen – und wird beim BOBfest 2026 in jeder Note spürbar sein.