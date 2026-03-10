BOBfest 2026 legt nach: Beyond The Black und Phil Campbell And The Bastard Sons komplettieren das Line-Up

Das hauseigene Festival von Radio Bob! erweitert seine hochkarätige Künstlerauswahl um Beyond The Black und Phil Campbell And The Bastard Sons (plays Motörhead)! – Gemeinsam mit Judas Priest, Airbourne, Nestor und The Gems verbinden sich so epische Symphonic Metal-Momente, mit legendärem Rock’n’Roll-Spirit und energiegeladenen Gitarrenbrettern auf einer Bühne.

Mit Beyond The Black und Phil Campbell And The Bastard Sons gewinnt das BOBfest 2026 zwei Bands, die das ohnehin hochkarätige Line-Up um Judas Priest, Airbourne, Nestor und The Gems entscheidend erweitern – stilistisch, generationenübergreifend und mit maximaler Live-Energie.

Beyond The Black zählen seit Jahren zu den erfolgreichsten Symphonic-Metal-Acts aus Deutschland. Frontfrau Jennifer Haben begeistert mit beeindruckender Stimmgewalt, während die Band mit orchestralen Elementen, treibenden Gitarrenriffs und großen Refrains internationale Bühnen erobert. Ihre Songs verbinden Härte und Emotion, moderne Produktion und klassische Metal-Elemente – eine Mischung, die perfekt zwischen den Metal-Ikonen von Judas Priest und der kraftvollen Rock-Attitüde der weiteren Acts steht. Mit Beyond The Black bekommt das BOBfest eine epische, atmosphärische Dimension, die für Gänsehaut und Mitsing-Momente sorgen wird.

Mit Phil Campbell And The Bastard Sons zieht zudem ein weiteres Stück echte Rockgeschichte ins Programm ein. Phil Campbell, jahrzehntelang Gitarrist bei Motörhead, bringt gemeinsam mit seiner Band kompromisslosen Hard Rock auf die Bühne – geprägt von schnörkellosen Riffs, ehrlichem Druck und der unverkennbaren DNA des legendären Rock’n’Rolls, zumal sie versprochen haben, ein ganzes Set mit Motörhead-Songs zu spielen. Im Zusammenspiel mit Airbourne und Judas Priest entsteht so ein kraftvolles Fundament aus klassischem Heavy Metal und dreckigem Rock’n’Roll, das das BOBfest 2026 zu einem echten Brett macht.

Angeführt wird das Line-Up von Judas Priest, einer der prägendsten Bands der Metal-Geschichte. Mit unzähligen Rockhymnen und einer Karriere, die Generationen inspiriert hat, setzen sie die Krone auf ein Line-Up, das sich sehen und hören lassen kann. Airbourne liefern dazu ihren unverwechselbaren High-Energy-Rock, während Nestor mit hymnischem 80s-Sound nostalgische Gefühle und frische Songs vereinen. The Gems ergänzen das Festival mit kraftvollem Hard Rock und markanter Attitüde.

Mit den beiden Neuzugängen zeigt Radio Bob! einmal mehr, wie vielfältig und lebendig die Rock und Metal-Welt ist. Das BOBfest am 25.07.2026 im SparkassenPark Mönchengladbach wird zum Treffpunkt für Menschen, die epische Arrangements genauso feiern wie rohe Gitarrenbretter – ein Festival, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Rock auf einer Bühne vereint.

Mehr Infos und Updates unter: https://www.radiobob.de/bobfest-2026