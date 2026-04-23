Headbanger Lager: Dieses Bier rockt die Festivalsaison

Einbecker Brauhaus und Radio Bob! bringen mit Headbanger Lager ein energiegeladenes Bier an den Start – gemacht für laute Nächte, schwere Gitarrenriffs und echte Rockhymnen.

Wenn Gitarrenriffs durch die Luft schneiden und Stimmgewalt die Menge antreibt, braucht es ein Getränk, das mithalten kann. Genau hier setzt Headbanger Lager an: laut, unverkennbar und mit einer klaren Haltung bringt das Einbecker Brauhaus in Zusammenarbeit mit Radio Bob! ein Bier auf den Markt, das die Energie der Rock- und Heavy-Metal-Szene in flüssige Form gießt.

Gebraut für die Bühne und inspiriert von der Intensität harter Sounds, liefert Headbanger Lager ein süffiges Geschmackserlebnis mit klarer Linie. Ob eiskalt vor der Bühne oder auf Festivaltemperatur im Camp – dieses Bier passt perfekt zu langen Nächten voller Songs und gemeinsamer Erlebnisse.

Auch optisch setzt Headbanger Lager ein klares Statement: Das auffällige, markante Design hebt sich vom Durchschnitt ab und macht die 0,5l-Dose zum echten Hingucker im Handel – egal ob im Supermarkt, am Grillstand oder am Kiosk.

Mit dem offiziellen Kommunikations-Launch am 23. April 2026 fällt der Startschuss für ein Bier, das bereit ist, die Festivalsaison mit voller Wucht zu begleiten. Radio Bob! liefert dazu den passenden Soundtrack und verbindet täglich genau die Menschen, die für harte Riffs, große Rockhymnen und echte Live-Momente leben – und ein gutes Bier nach dem Headbangen zu schätzen wissen.