Diamond Rain: unterschreiben Vertrag bei Pride & Joy Music

Eine kühne neue Kraft im Melodic Rock tritt auf den Plan – mit mitreißenden Hooks, dramatischer Atmosphäre und unvergesslichen Hymnen!

Inspiriert von legendären Acts wie Blue Öyster Cult, Roxette und Kiss, bereiten sich Diamond Rain darauf vor, am 23. Oktober über Pride & Joy Music ihr Debütalbum Chapter One zu veröffentlichen.

Im Mittelpunkt steht dabei die rätselhafte Gestalt, die lediglich als The High Priest bekannt ist. Diamond Rain bietet jedoch weit mehr als bloße Musik. Es ist eine Reise durch Melodie, Drama, Kraft und Emotion – ein Klang-Kult, der darauf ausgelegt ist, die Zuhörer zu erleuchten, zu stärken und sie in eine Welt zu entführen, in der harte Rock-Riffs auf eingängige Pop-Sensibilitäten treffen.

Gemeinsam mit seinem treuen Arch Lector und den Faithful Disciples hat The High Priest das Werk Chapter One geschaffen – den Auftakt zu einer musikalischen Saga, die Großes verspricht. Durch die Verschmelzung von Elementen des klassischen Melodic Rock, der selbstbewussten Arena-Attitüde der 70er-Jahre und dem schimmernden Hook-Appeal der 80er-Jahre heben sich Diamond Rain stolz von der heutigen, oft schablonenartigen Rock-Szene ab.

Die Debütsingle Naked City hinterlässt mit ihrem wuchtigen Refrain und ihrer unbändigen Energie sofort einen bleibenden Eindruck, während Titel wie I Need Love einen seltenen, authentischen 80er-Jahre-Groove verströmen, der gleichermaßen nostalgisch und erfrischend lebendig wirkt. An anderer Stelle verbindet Rosalie nahtlos die Vintage-Rock-Attitüde der 70er mit unwiderstehlichen Pop-Melodien – ein waschechter Ohrwurm, der sich hartnäckig im Gedächtnis festsetzt.

Ohne Scheu vor dem Skurrilen, Theatralischen und Abenteuerlichen der Rockmusik zu sein, könnten Diamond Rain sehr gut jenes „schwarze Schaf“ sein, auf das Fans des Melodic Rock schon lange gewartet haben.

Diamond Rain online:

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