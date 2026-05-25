Tyketto – Closer To The Sun

Mit Closer To The Sun meldeten sich die US-Rockveteranen Tyketto am 20.03.2026 zurück. Das sechste Studioalbum der Band aus New York ist über Silver Lining Music erschienen und vereint auf 48:33 Minuten all jene Stärken, für die Tyketto seit Jahrzehnten geschätzt werden: eingängige Melodien, große Refrains und die gelungene Verbindung aus AOR, Melodic Rock, Hard Rock und Glam-Metal-Einflüssen. Die Band um Frontmann Danny Vaughn beweist erneut, dass sie auch nach all den Jahren nichts von ihrer musikalischen Klasse und ihrem Gespür für emotionale Songs verloren hat.

Melodischer Sommer-Sound zwischen AOR-Glanz, großen Hooks und zeitlosen Rock-Hymnen

Zwischen kraftvollen Gitarrenriffs, atmosphärischen Keyboardflächen und hymnischen Hooks entsteht ein Sound, der den klassischen amerikanischen Melodic Rock atmet und gleichzeitig modern und druckvoll klingt. Zum aktuellen Line-Up gehören Danny Vaughn an Gesang, Gitarren, Harmonika, Keyboards und Percussion, Chris Childs am Bass sowie an Keyboards und Backing-Vocals, Johnny Dee an den Drums, Harry Scott Elliott an Lead- und Rhythmusgitarren sowie Keyboarder Ged Rylands, die gemeinsam ein Album geschaffen haben, welches stimmungsvoll ins Ohr geht. Bereits der Opener Higher Than High lebt von einem warmen Charakter. We Rise entpuppt sich als atmosphärische Ballade mit Ohrwurm-Potenzial, während Hit Me Where It Hurts groovend das Tanzbein schwingt. Closer To The Sun passt perfekt in den langsam anlaufenden Sommer, und darf auf keinem Grillabend fehlen, wenn neben dem heißen Grillgut auch saftige Rockhymnen erwünscht sind.

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