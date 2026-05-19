Meet ’Em All Vol. 4 am 25.04.2026 im Kalletal

Eventname: Meet ’Em All 4

Headliner: Obscurity

Vorbands: Belialed, Slave To Misery, Fjordvind, Klabuster Berries

Ort: Am Lehmstich 9, 32689 Kalletal

Datum: 25.04.2026

Kosten: 10,00 € VK/AK

Genre: Viking Death Metal, Black Metal, Mittelalter Folk Rock, Heavy Metal

Besucher: 500 Besucher (Ausverkauft)

Veranstalter: Metal Society Weserbergland https://www.facebook.com/metalsocietyweserbergland

Link: https://www.facebook.com/events/am-lehmstich-9-32689-kalletal-deutschland/meet-em-all-vol-4

Man sagt ja, der April macht, was er will, und im Normalfall ist damit eher Mistwetter gemeint, aber das diesjährige Meet ’Em All 4 scheint da eine Ausnahme zu sein! Das gemütliche Event ist für mich quasi das Angrillen für die Open-Air-Saison, und bereits als ich losfahre, schreit die gelbe Sau schon vom Himmel, als wäre es Mitte Juli! Perfektes Wetter, um sich die Rübe wegballern zu lassen! Um 14:00 Uhr ist Einlass, und wer fußfaul ist, muss pünktlich da sein. Parkplätze direkt vor der Tür sind ein wenig Mangelware. Für alle anderen findet sich etwas in gemütlicher Reichweite. Für alle mit weiterer Anreise gibt es aber natürlich auch einen Campingbereich! Auch sonst bietet das kleine Event alles, was das Herz begehrt. Das Gelände wird gesäumt von Ständen und Buden, auch eine Hüpfburg für die kleineren Gäste findet sich, und für das leibliche Wohl der Gäste wird natürlich ebenfalls gesorgt!

Das Gelände ist schon gut gefüllt, als Fjordvind um 15:00 Uhr die Bühne entern. Und nein, trotz des Namens kommen die Jungs aus dem Kreis Minden-Lübbecke ganz um die Ecke! Das Meer findet sich aber in den Texten wieder. Die erst 2024 gegründete Truppe hat immerhin schon ein Album im Gepäck und erfreut Groß und Klein mit fröhlichem Mittelalter-Folk-Rock mit eingängigen Melodien und Mitsingcharakter. Wer zuhört, kann sich auf Abenteuer zur See, in die nordische Mythologie oder sogar ins düstere Zwergenkönigreich Moria entführen lassen. In Kombination mit der strahlenden Sonne und einer kühlen Gerstenkaltschale ist das ein gelungener Einstieg in den Tag!

Als Nächstes stehen Slave To Misery auf dem Plan. Die bereits seit 1998 aktive Truppe aus Porta Westfalica hat mit bisher drei Alben ein bisschen mehr Material am Start und schraubt auch auf der Härteskala das Level eine ganze Ecke nach oben. Stilistisch irgendwo zwischen klassischem Heavy Metal und Thrash Metal grooven sich die Jungs durch ein ordentliches Set. So geht der Nachmittag sehr entspannt weiter! Jeder Song lädt zum Kopfnicken ein, viel mehr ist aber auch nicht drin, während einem die Sonne das Hirn grillt! Selten war ein Open-Air so entspannt. Das kleine Ding hier hat schon was Familiäres und erinnert auch irgendwie ein wenig an ein Dorffest.

Die Bestätigung folgt prompt, als Slave To Misery ihr Set beendet haben. Das Wacken Open Air hat die Firefighters, das Summer Breeze hat Blasmusik Illenschwang und das Meet ‚Em All hat den Fanfarenzug Blau-Weiss Kalletal e.V. So lösen Blechbläser, Trommeln, usw. den harten Gitarrensound ab und kurzfristig überwiegt der Dorffestcharakter. Dies hält aber nur kurz an, spätestens mit Belialed hat es mit der Ruhe ein Ende!

Slave To Misery haben nach Fjordvind ja schon Tempo und Härte ordentlich angehoben, aber Belialed aus Porta Westfalica setzen da noch mal gehörig eins drauf! Nur einen Tag nach Release ihres aktuellen Albums The Echoless Chasm zieht hier trotz Sonnenschein ein finsterer Schatten über die Bühne. Dieser düster-melancholische Brocken Finsternis will so gar nicht in den sonnigen, späten Nachmittag passen, zieht einen aber doch oder gerade deswegen direkt in den Bann. Schiere Gewaltausbrüche zerreißen immer wieder die düsteren Melodien, nur um dann wieder in dem düsteren Brodem zu versinken. Großartig! Und so muss ich meinen Kadaver zwischendurch erst einmal zum Merch-Stand schleppen, um den Silberling später ins Autoradio stopfen zu können. Definitiv mein Highlight des Tages!

Viel zu schnell ist der Abstieg in die Finsternis schon wieder beendet, aber wer glaubt, die Party wäre schon zu Ende, der irrt gewaltig! Obscurity, die Viking-Death-Urgesteine aus dem Bergischen Land, haben erst im Januar ihr zehntes Album veröffentlicht und schwingen heute hier den bergischen Hammer! Die von Belialed heraufbeschworene Finsternis weicht, und zurück bleibt ein blutiges Schlachtfeld, auf dem sich Obscurity austoben! Mit dem schwindenden Sonnenlicht erschallt der Ruf zu den Waffen und wir gehorchen! Mit Wodanaz Kriger wird das Publikum eingeschworen und in die Schlacht geworfen! Jeder Song ein Hammerschlag! Wer jetzt noch nur an der Bierbude steht, verpasst wirklich was! Gut, dass man bei dem Auftritt auch in Bewegung kommt, so langsam wird es wirklich kalt! Vermutlich noch der Einfluss von Belialed oder doch nur, weil die Sonne weg ist? Leider geht auch die schweißtreibende Schlacht irgendwann zu Ende und Obscurity räumen das Feld für den letzten Act des Tages.

Letzter Act des Tages? Nach dem Headliner? Klar, die Party darf kein Ende finden! Die Klabuster Berries covern sich kreuz und quer durch Rock- und Metal-Klassiker, damit die Party weitergeht! Mittlerweile muss man tatsächlich eine Jacke anziehen! Nur am Bierchen wärmen funktioniert nicht mehr! Aber gut, irgendwas ist ja immer! Und so geht dann auch nach ’nem Haufen guter Klassiker irgendwann das Licht doch mal aus und ein sehr schöner Tag im Kalletal zu Ende! Vielen Dank an die Metal Society Weserbergland für den Einsatz und das tolle Event! Wir sehen uns nächstes Jahr!