Frusen Sorg: veröffentlichen das Musikvideo „Att Slippa Bli Älskad“ zum kommenden Album „Smärtpunkter“

Das Stockholmer Blackened Crust-D-Beat-Hardcore-Punk-Duo Frusen Sorg hat ein neues Musikvideo zum Song Att Slippa Bli Älskad veröffentlicht, der aus dem kommenden Album der Band Smärtpunkter stammt, das am 5. Juni über Widsith Records erscheinen wird.

Smärtpunkter ist das Debütalbum von Frusen Sorg und war ursprünglich nicht geplant. Martin Sandström und Kalle Mattsson musizieren seit 1995 zusammen, und Frusen Sorg begann als befreiendes Nebenprojekt. Die meisten Songs wurden an einem einzigen Abend geschrieben und aufgenommen – als privater Ausgleich für aufgestaute Emotionen und den Wunsch nach schnellem, mühelosen Songwriting. Riffs entstanden spontan und wurden direkt kombiniert; nach 30 Jahren gemeinsamen Musizierens gehen Songs einfach von der Hand. Martin spielte Schlagzeug und Kalle Bass bei den Live-Aufnahmen. Kalle schrieb die Texte, während Martin die Gitarre eingespielt hat. Die Texte wurden direkt im Anschluss aufgenommen, und genau das hört man auf dem Album. Die meisten Aufnahmen sind erste Takes, einige der Gesangsparts sind Kalles allererste Male, die er auf einem Mikrofon sang.

Es geschah eher zufällig, doch schon bald wurde klar, dass hier eine richtige Band zustande gekommen war. Die Musik klang fantastisch und das Musizieren selbst war ein unglaublich befreiendes Erlebnis. Geplant war, alles selbst anzumischen und zu veröffentlichen, aber es zeigte sich, dass es Verschwendung wäre, keinen Profi hinzuzuziehen. Also übernahm Henrik Wikner von Studio Vinden, ein alter Freund und ehemaliger Bandkollege, das Abmischen und Mastern der Songs.

Smärtpunkter Tracklist:

1. Att Slippa Bli Älskad

2. Under Svärtans Skyddande Vinge

3. Bort

4. Håll Andan

5. Hur Jävla Lång Tid Ska Det Ta Att Dö

6. Jag Saknar Mig Själv

7. Djuret I Mig

8. En Kall Famn

9. Ondast Jävel Vinner

10. Du Stänkte Din Skit På Min Själ

11. Det Egentliga Livet

12. Fångad Under Isen

13. På Flykt

14. En Råtta Som Flyr Från Vårt Sjunkande Skepp

Musik und Artwork von Frusen Sorg. Aufgenommen im Shadow Kingdom von Frusen Sorg. Gemischt und gemastert von Henrik Wikner im Studio Vinden.

Frusen Sorg ist:

Martin Sandström – Gitarre, Schlagzeug

Kalle Mattsson – Bass, Gesang