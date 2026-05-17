Versengold & Kupfergold auf „Eingenordet-Tour 2026“ am 18.04.2026 in der Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg

Event: Eingenordet Tour 2026

Headliner: Versengold

Vorbands: Kupfergold, The Trouble Notes

Ort: Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg

Datum: 18.04.2026

Genre: Folk Rock

Besucher: fast 4.000 (laut Band)

Setlists: Versengold, Kupfergold

Bei Versengolds Eingenordet-Tour kann man nicht ernsthaft meckern. Wer irgendetwas mit ihrem leicht poppigen, leicht politischen Folk-Rock der letzten Jahre anfangen kann, wird hier Spaß haben. Sie fahren einen viel zu großen Rummel auf, als dass das nicht möglich wäre.

Denn, während die Norddeutschen sich vor allem durch drei ihrer vier letzten Alben spielen, ziehen sie so ziemlich alle Register einer größeren Hallenshow: Beim Falschen Leuchtturm stimmt Gaststar Sebastian Madsen gegen autoritäre Verlockungen mit ein. Wer Mansplainern mal so richtig sagen will, was er oder sie von ihnen hält, kann das auf das Klopapier schreiben, das beim gleichlautenden Song statt Konfetti ins Publikum geschossen wird. Später verschießen die Kanonen natürlich auch Konfetti. Genauso wie die Pyro auch immer nur ein paar Lieder Pause bekommt. Und beim Krug Voll Mondenschein rieselt sogar Schnee auf die Bühne.

Also, warum kommt jetzt das berühmte Aber? Weil mir das einzigartige Erlebnis nicht klar genug und die Konkurrenz im Folk-Bereich zu gut ist. Will ich eine maßlose Party, dann gehe ich zu Mr. Hurley oder Feuerschwanz. Was pure Energie angeht, haben Saltatio Mortis eine verdammt steile Vorlage geliefert – ebenfalls hier in der Sporthalle. Und bei denen gibt es dank Lostrommel und Nostalgie sogar noch ein paar richtige antike Songs. Heute: Fehlanzeige. Will ich hingegen einen wahren Ohrenschmaus mit bestem Ton genießen, bieten mir Subway To Sally oder Fiddler’s Green in der Markthalle viel mehr …

Versengold stehen in der Mitte dazwischen. Ihr Gig macht Spaß, hat von allem etwas. Aber bei all den anderen Konzerten hatte ich dieses Funkeln in den Augen, ein Lachen im Herzen. Und heute kommt das nicht auf. Ich habe hier viel Spaß – aber wenn ich nur auf eines oder auf zwei dieser Konzerte gehen könnte, dann wäre es vermutlich nicht dieses.

Apropos Fiddler’s Green: Die sind im Sommer Vorband auf der Eingenordet-Tour. Jetzt im Frühjahr waren das Saint City Orchestra – Schweizer Folk-Punker, die mir auf dem Wacken mit Quetschkommode und Geige gut gefallen haben – und heute Kupfergold aus Kölle.

Bei Letzteren krieg’ ich beim Namen immer etwas das Gefühl, dass sie etwas bei Versengold abkupfern. Und in gewisser Hinsicht trifft es das auch – was aber nicht abwertend gemeint ist: Sie sind eine lustig-folkige MPS-Truppe mit vielen Tavernen- und Feierliedern. Klanglich ein bisschen wie frühe Versengold-Alben, nur deutlich derber, anzüglicher und süffiger. Und etwas weniger wortgewitzt.

Und heute kommen sie richtig gut an, für eine Vorband sind Kupfergold verdammt beliebt. Hamburg ist wohl auch ihr Streaming-Hotspot, das zeigt sich. Am Ende schallen viele laute Zugabe-Rufe aus der Menge.

Doch eine Zugabe dürfen sie leider nicht spielen. Genauso, wie sie sich heute wohl etwas zurückzunehmen müssen. Auf Social Media kann man sehen, wie sie bei den anderen Tourterminen mit so einigen Eskapaden die Auftritte von Versengold „bereichert“ haben. Ich liebe solchen Schwachsinn bei Konzerten – doch heute Fehlanzeige. Liegt potenziell daran, dass dieser Termin komplett aufgezeichnet wird, mit Kamerakran in der Crowd und allem drum und dran. Da passt spontaner Schwachsinn wohl nicht so gut rein – schade!

Und noch ein letztes Schade: Warum können Bands, Venues und Veranstalter ihre Timeslots und Bühnen nicht vernünftig kommunizieren? Vor Ort erfahre ich, dass es heute wohl noch eine zweite Vorband gegeben hätte – The Trouble Notes. Nur leider wurde das im Voraus nirgendwo kommuniziert und sie sind schon fertig, bevor der Abend laut Eventim losgehen soll. So was ist einfach ärgerlich. And on that terrible disappointment, it’s time to end.