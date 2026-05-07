Five Finger Death Punch: kündigen Arena Tour in UK & Europa für 2027 mit Special Guest Lamb Of God und Bleed From Within an

Das mit Multi-Platin ausgezeichnete Hardrock-Powerhouse Five Finger Death Punch kündigt die britische und europäische Etappe ihrer 20th Anniversary World Tour für Anfang 2027 an. Mit Lamb Of God als Special Guest vereint die Tour zwei der dominierenden Kräfte der Hardrock- und Metal-Szene. Abgerundet wird das Line-up durch Bleed From Within aus Schottland zu einem absoluten Highlight unter den Heavy Tour-Paketen des kommenden Jahres.

Die 20th Anniversary World Tour ist sowohl eine Feier als auch ein Statement, das die Entwicklung von Five Finger Death Punch würdigt – von ihrer Gründung im Jahr 2005 über die Veröffentlichung ihres Debütalbums The Way Of The Fist im Jahr 2007 bis hin zu ihrer Rolle als Headliner in Arenen weltweit.

Die Tournee startet am Samstag, dem 16. Januar 2027, in Manchester (UK) und führt die Band durch 21 Städte in Großbritannien und Europa, bevor sie am 22. Februar 2027 in Helsinki endet. Das zehnte Studioalbum von Five Finger Death Punch soll noch in diesem Jahr erscheinen, wobei die erste neue Single voraussichtlich noch in diesem Monat veröffentlicht wird. Die 20th Anniversary World Tour wird neben Klassikern und Nummer-1-Hits, die die letzten zwei Jahrzehnte geprägt haben, auch Material aus dem neuen Album erstmals live präsentieren. Zoltan Bathory, Gründer und Gitarrist von 5FDP, erklärt: “We built this band like a battleship, twenty years of everything life could throw at us, and we’re not just still here, we’re still growing. New fans discovering us every day, the fanbase bigger now than it’s ever been. This World Tour is the celebration that milestone deserves. First leg is America in 2026, then Europe in 2027, and we’re not stopping there! South America, Australia, Asia are all in the talks. This is going to be a big two or three years for Five Finger Death Punch, and we’re just getting started.”

Die neuesten Veröffentlichungen der Band, Best Of – Volume 1 und Best Of – Volume 2, enthalten neu aufgenommene Versionen der größten Hits, darunter die Nummer-1-Single I Refuse feat. Maria Brink (Vol. 1) und die Nummer-1-Single The End feat. Babymetal (Vol. 2). The End erreichte Platz 1 der japanischen iTunes Metal Charts und markierte damit einen bedeutenden Meilenstein für eine internationale Rock Veröffentlichung. In den USA schrieb der Song Geschichte als erster Titel mit japanischem Text, der Platz 1 im Rock Radio erreichte. Beide Alben entstanden als Reaktion auf den Verkauf der 5FDP Original-Masterbänder – eine Entscheidung, die ohne das Wissen der Band getroffen wurde und bei der sie keine Möglichkeit hatten, diese zurückzuerlangen.

Seit über zwei Jahrzehnten gehören die Special Guests Lamb Of God zu den einflussreichsten und angesehensten Bands der Heavy-Metal-Szene und sind bekannt für ihre Präzision, Intensität und ihren kompromisslosen Sound. Mit mehreren Grammy-Nominierungen und einer äußerst treuen weltweiten Fangemeinde setzen sie weiterhin Maßstäbe für modernen Metal. Das neue Album Into Oblivion ist ab sofort erhältlich.

Bleed From Within, die aus der britischen Metal-Szene hervorgegangen sind, haben sich einen Ruf als eine der spannendsten Live-Bands des Genres erarbeitet, indem sie vernichtende Härte mit arena-tauglichen Hooks verbinden. Ihre unablässigen Touring-Aktivitäten und von Kritikern gelobten Veröffentlichungen haben sie zu einer wegweisenden Kraft des Genres gemacht.

TICKETS: Tickets für die Tourtermine 2027 sind ab Mittwoch, dem 6. Mai, um 10 Uhr Ortszeit im Vorverkauf für 5FDP-Fans sowie bei O2 (nur Großbritannien) und den Veranstaltungsort-Partnern erhältlich. Weitere Vorverkäufe finden im Laufe der Woche statt, darunter der Vorverkauf für Veranstalter, Veranstaltungsorte und lokale Partner am Donnerstag, dem 7. Mai, um 10 Uhr Ortszeit, gefolgt vom Spotify-Vorverkauf um 12 Uhr Ortszeit. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, dem 8. Mai, um 10 Uhr Ortszeit.

Weitere Informationen zu Five Finger Death Punch, allen Tourdaten für Nordamerika 2026 und Europa 2027 sowie zu den VIP-Angeboten sind hier zu finden: fivefingerdeathpunch.com.

20th Anniversary World Tour

UK & Europa Tourtermine

Samstag, 16. Januar 2027 Manchester, UK – AO Arena

Sonntag, 17. Januar 2027 Glasgow, UK – OVO Hydro Arena

Dienstag, 19. Januar 2027 Dublin, IE – 3Arena

Freitag, 22. Januar 2027 Birmingham, UK – BP Pulse Arena

Samstag, 23. Januar 2027 London, UK – O2 Arena

Dienstag, 26. Januar 2027 Düsseldorf, DE – PSD Arena

Mittwoch, 27. Januar 2027 Hamburg, DE – Barclays Arena

Freitag, 29. Januar 2027 Lodz, PL – Atlas Arena

Sonntag, 31. Januar 2027 Prague, CZ – O2 Arena *^

Dienstag, 2. Februar 2027 München, DE – Olympiahalle

Donnerstag, 4. Februar 2027 Stuttgart, DE – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Sonntag, 7. Februar 2027 Amsterdam, NL – AFAS Arena

Montag, 8. Februar 2027 Brüssel, BE – Vorst National

Mittwoch, 10. Februar 2027 Paris, FR – Accor Arena

Freitag, 12. Februar 2027 Zürich, CH – Hallenstadion

Sonntag, 14. Februar 2027 Vienna, AT – Stadthalle

Dienstag, 16. Februar 2027 Berlin, DE – Uber Arena

Mittwoch, 17. Februar 2027 Copenhagen, DK – Royal Arena*

Freitag, 19. Februar 2027 Oslo, NO – Unity Arena

Samstag, 20. Februar 2027 Stockholm, SE – Avicii Arena

Montag, 22. Februar 2027 Helsinki, FI – Veikkaus Arena

*ohne Lamb Of God / ^mit Dymytry