Five Finger Death Punch: kündigen „Best Of Vol.2“ an

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Hardrock Band Five Finger Death Punch feiert ihr 20-jähriges Jubiläum mit der Veröffentlichung von gleich zwei absoluten Greatest Hits Collections: Best Of – Volume 1 (bereits erhältlich, Review hier nachzulesen) und neu angekündigt Best Of – Volume 2 (erscheint am 24.10.). Beide Alben sind Sammlungen neu aufgenommener Versionen ihrer größten Chart Hits. Die Entscheidung, die Songs neu aufzunehmen, ist eine Reaktion auf den kürzlichen Verkauf der Original Masteraufnahmen durch ihr ehemaliges Label, eine Maßnahme, die ohne das Wissen der Band erfolgte und ohne die Möglichkeit, ihre eigenen Werke zurückzukaufen.

Mit ihrer Entscheidung, die Songs nicht einfach neu zu mixen oder zu mastern, sondern Fanfavoriten der beliebtesten Songs komplett neu aufzunehmen, wandelte die Band diesen Rückschlag in ein positives und kraftvolles Momentum – und in eine Hommage an die Songs ebenso wie an die Fans, welche die Band seit den letzten zwanzig Jahren begleiten. Trotz großem Respekt vor den Originalaufnahmen und den Menschen, die an diesen beteiligt waren, freut sich die Band nun darauf, Songs wie Sham Pain, Blue On Black, Trouble und Burn MF neues Leben einzuhauen.

Als erste Single von Best Of – Volume 2 erscheint die 2025er-Version von The End featuring Babymetal. Vocalist Su-Metal zur Kollaboration: “We were invited to take part in a 20th-anniversary collaboration project featuring guest artists on past songs. Five Finger Death Punch and Babymetal had performed at the same festival overseas back in 2015, so I was really happy thinking they might have remembered me from then. I sang Japanese lyrics inspired by and based on the original lyrics of The End and spent a lot of time experimenting to figure out what kind of voice would best suit such a deep, cool track. My favorite part of the song is the flow from the section starting with “Negai o kakete” right after the chorus into the break — I loved how my voice gradually got covered and engulfed by Ivan’s growl, which gave me chills. I hope listeners will enjoy that moment as well.”

Mit über 13 Milliarden Streams, zahlreichen Nummer-1 Hits und mehreren Gold- und Platin-Auszeichnungen haben sich Five Finger Death Punch einen festen Platz als eine der erfolgreichsten Rockbands des 21. Jahrhunderts gesichert. Das 20-jährige Jubiläum der Band geht mit Best Of – Volume 2 in die nächste Runde. Das Album erscheint am 24.10.2025 via Better Noise Music und enthält 16 Neuaufnahmen von Klassikern sowie drei noch nie zuvor veröffentlichten Liveversionen von Wash It All Away, Wrong Side Of Heaven und Jekyll And Hyde.

Best Of – Volume 2 ist weltweit in verschiedenen Formaten erhältlich inklusive Standard CD und Vinyl, exklusive Walmart CD Limited Edition ebenso wie verschiedene sammelbare Vinyl Editionen bei Best Buy, Walmart, dem Five Finger Death Punch Webstore, Indie Retail und exklusiv bei Revolver Magazine. Das Album ist in digitaler wie physischer Form vorbestellbar. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums ist ab sofort auch eine spezielle Merchandise Kollektion im offiziellen Webstore erhältlich.

Best Of – Volume 2 Tracklist:

1. Hell To Pay (2025 Version)

2. The End (feat. Babymetal) (2025 Version)

3. M.I.N.E (End This Way) (2025 Version)

4. Hard To See (2025 Version)

5. Got Your Six (2025 Version)

6. Cold (2025 Version)

7. Burn MF (2025 Version)

8. Never Enough (2025 Version)

9. Sham Pain (2025 Version)

10. Blue On Black (2025 Version)

11. I Apologize (2025 Version)

12. Trouble (2025 Version)

13. When The Seasons Change (2025 Version)

14. Cradle To The Grave (2025 Version)

15. My Nemesis (2025 Version)

16. Walk Away (2025 Version)

17. Wash It All Away (Live)

18. Wrong Side Of Heaven (Live)

19. Jekyll And Hyde (Live)