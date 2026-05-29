Prime Creation: veröffentlichen neue Video-Single „Ashes Of Trust“

Die schwedische Melodic-Metal-Band Prime Creation veröffentlicht ein Musikvideo zu ihrer brandneuen Single. Mit Ashes Of Trust präsentiert die Band einen weiteren vielversprechenden Vorgeschmack auf ihr kommendes Studioalbum Souls Of The Fallen, das am 26. Juni 2026 über ROAR – A Division Of Reigning Phoenix Music erscheinen wird.

Musikalisch und lyrisch tauchen Prime Creation mit Ashes Of Trust tief in Themen wie Verrat, emotionale Zerstörung und innere Stärke ein. Scharfe Riffs, eingängige Melodien und eine düstere, cineastische Atmosphäre unterstreichen die Entwicklung von Schmerz und Enttäuschung hin zu Widerstandskraft und Entschlossenheit.

„Dieser Song handelt von Verrat durch eine Person, der man einst vertraut hat, und dem Schmerz, ihre wahre Natur zu erkennen“, kommentiert die Band. „Er beschreibt den emotionalen Zusammenbruch, der durch Lügen, Manipulation und metaphorische Messerstiche in den Rücken ausgelöst wird. Im Verlauf des Textes verschiebt sich der Fokus von Verletzlichkeit hin zu Widerstandskraft und Konfrontation. Letztendlich geht es darum, neue Stärke zu finden, nicht aufzugeben und sich aus den entstandenen Schäden wieder zu erheben.“

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