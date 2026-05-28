Verlosung: einmal 2 Kombitickets für das Klosterbeben 2026 vom 12.06. bis 13.06.2026 im Waldstadion in Hude

Time For Metal und der Kulturverein Hude e.V. verlosen Verlosung: einmal 2 Kombitickets (Freitag und Samstag) für das Klosterbeben 2026 vom 12.06. bis 13.06.2026 im Waldstadion in Hude.

Event: Klosterbeben 2026

Bands: Below Zero, Breforth, Eleanore, Employer, Forty37, Gebrüder Manns, Kabila, Madelyn’s Gun, One Trick Pony, Rising Insane, Tweelbäker Büdeltrecker, Unchained Horizon

Ort: Waldstadion, Hude

Datum: 12.06. – 13.06.2026

Tickets: Zweitagesticket: 73,44 €, Tagesticket Freitag: 37,22 €, Tagesticket Samstag: 47,57 €, Camping: 5 € pro Person/Nacht

Weitere Informationen und Tickets findet ihr auf der offiziellen Veranstaltungsseite: https://hoepenair.de/

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 07.06.2026!

Time For Metal und der Kulturverein Hude e.V. wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Sunday 7th of June 2026 12:00:00 AM