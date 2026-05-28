Verlosung: einmal 2 Kombitickets für das Klosterbeben 2026 vom 12.06. bis 13.06.2026 im Waldstadion in Hude

Time For Metal und der Kulturverein Hude e.V. verlosen Verlosung: einmal 2 Kombitickets (Freitag und Samstag) für das Klosterbeben 2026 vom 12.06. bis 13.06.2026 im Waldstadion in Hude.
Event: Klosterbeben 2026
Bands: Below Zero, Breforth, Eleanore, Employer, Forty37, Gebrüder Manns, Kabila, Madelyn’s Gun, One Trick Pony, Rising Insane, Tweelbäker Büdeltrecker, Unchained Horizon
Ort: Waldstadion, Hude
Datum: 12.06. – 13.06.2026
Tickets: Zweitagesticket: 73,44 €, Tagesticket Freitag: 37,22 €, Tagesticket Samstag: 47,57 €, Camping: 5 € pro Person/Nacht
Weitere Informationen und Tickets findet ihr auf der offiziellen Veranstaltungsseite: https://hoepenair.de/
Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 07.06.2026!
Time For Metal und der Kulturverein Hude e.V. wünschen allen Teilnehmern viel Glück!