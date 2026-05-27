Sleepbomb – Songs In The Key Of Conan

Am 05.06.2026 veröffentlichen Sleepbomb ihr neues Album Songs In The Key Of Conan über Koolarrow Records auf CD sowie farbigem Vinyl – und greifen damit nach nichts Geringerem als dem Mythos.

Zwischen Doom, Drone und epischer Filmmusik

Hinter Sleepbomb steckt dabei kein gewöhnliches Metalprojekt. Das experimentelle Kollektiv aus San Francisco ist bekannt dafür, klassischen Filmen durch alternative Soundtracks eine neue emotionale Dimension zu verleihen. Zwischen Doom, Drone, Ambient und psychedelischen Klangflächen erschafft die Band seit Jahren intensive musikalische Neuinterpretationen berühmter Filmstoffe (u. a. The Cabinet Of Dr. Caligari, Metropolis, Nosferatu) – und genau dieser cineastische Ansatz verleiht auch Songs In The Key Of Conan seine besondere Wirkung.

Dabei gelingt der Band ein bemerkenswerter Balanceakt: Einerseits ist die Verehrung für Basil Poledouris’ legendären Original-Score jederzeit spürbar, andererseits wagen Sleepbomb den Schritt in neue, düstere Klangwelten. Wo Poledouris Größe und heroische Tragik beschwor, setzen Sleepbomb stärker auf körperliche Intensität, donnernde Percussion und eine fast rituelle Atmosphäre. Das Album klingt nicht wie eine nostalgische Rückschau, sondern wie eine Wiedergeburt des Stoffes – härter, unmittelbarer und mit moderner Klanggewalt versehen.

Sleepbomb beschwören den Geist Conans / Ein Soundtrack eines barbarischen Traums

Schon nach wenigen Minuten wird klar, dass dieses Album keine einfache Hommage an John Milius’ Kultfilm Conan Der Barbar sein will, sondern eine eigenständige Neuinterpretation seiner archaischen Wucht. Die Musik erhebt sich wie ein Krieger aus Nebel und Schlachtendunst. Die Band fängt die Essenz von Conan musikalisch ein: den ewigen Kampf zwischen Stahl, Fleisch und Schicksal. Viele Stücke wirken wie der Soundtrack zu einem nie gedrehten Traum aus Blut, Feuer und zerfallenden Königreichen. Immer wieder entstehen Momente, in denen man sich fühlt, als würde man gemeinsam mit dem Cimmerier durch Ruinen marschieren, begleitet vom Echo ferner Kriegstrommeln.

Sleepbomb nehmen sich dabei Zeit für Atmosphäre. Die Arrangements entwickeln sich langsam und beschwörend, bevor sie in monumentale Passagen übergehen. Gerade diese Geduld verleiht dem Album seine besonderen Momente. Statt bloßer Bombast-Momente entsteht ein cineastischer Sog, der einen tief in die fiktive Welt von Hyboria hineinzieht.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Sleepbomb – Songs In The Key Of Conan in unserem Time For Metal Release-Kalender.