Kaputth / Kollektiv Raumordnung – Split (Brocken / Selbstbefriedigung In The Temple Plains)

Die Split-10″ Vinyl Brocken / Selbstbefriedung In The Temple Plains erscheint am 27.03.2026 über Fucking Kill Records / Drei Gleichen auf Vinyl und bringt zwei Projekte zusammen, die tief im deutschsprachigen Underground verwurzelt sind: Kaputth und Kollektiv Raumordnung. Beide eint eine kompromisslose Herangehensweise an Klang, die sich zwischen Doom, Noise, Drone, Industrial und düsteren Ambientflächen bewegt – getragen von einer klaren DIY-Ethik und einer starken Verankerung in lokalen Szenen. Die Vinyl wird es in zwei verschiedenen Farben geben: Templewand (Temple Wall Marbled / 200 Stück) und Gipfelgrau (Mountain Grey Marbled / 100 Stück), die beiden Bands jeweils gerecht werden.

Kaputth – Brocken

Kaputth stammen aus dem Raum Nürnberg und sind vor allem im Funeral-Doom-Kontext bekannt, wobei sie diesen Stil immer wieder in experimentellere Gefilde erweitern. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, die Band live zu erleben – und gerade auf der Bühne entfaltet sich ihre Musik mit einer beeindruckenden Wucht. Gleichzeitig bleiben die Musiker angenehm bodenständig; man merkt schnell, dass hinter dem massiven Sound einfach sympathische Typen stehen, was sie umso zugänglicher macht.

Brocken greift genau diese Intensität auf – und der Titel ist hier fast schon Programm: Der Track ist tatsächlich ein richtiger Brocken, ein massiver Monolith aus Klang, der sich langsam vor einem auftürmt und ebenso gemächlich wieder zerfällt. Verzerrte Schichten, dröhnende Frequenzen und minimale Bewegungen verdichten sich zu einer physischen Erfahrung, die weniger gehört als gespürt wird.

Kollektiv Raumordnung –Selbstbefriedung In The Temple Plains

Das Gegenstück liefern Kollektiv Raumordnung, ein Projekt aus dem Umfeld von Künstlern, die unter anderem durch ihre Arbeit mit Eremit bekannt sind. Kollektiv Raumordnung verstehen sich als kollaboratives Multimedia-Projekt, in dem unterschiedliche Künstler und Disziplinen zusammengeführt werden, um eine gemeinsame, düstere Science-Fiction-Erzählung zu entwickeln – gewissermaßen als erzählerisches Gegenstück zum Kosmos von Eremit.

Diese Idee spiegelt sich auch in Selbstbefriedung In The Temple Plains wider: Selbstbefriedung In The Temple Plains entwickelt eine dichte, beinahe rituelle Atmosphäre, in der sich repetitive Strukturen und subtile Klangverschiebungen langsam entfalten. Hier geht es weniger um unmittelbare Härte als um ein kontrolliertes Ausloten von Raum, Textur und Wahrnehmung. Und ja – der Titel wirkt fast wie ein kleines Augenzwinkern: In seiner eigenwilligen, leicht provokanten Art könnte man das Stück durchaus als eine Art „öffentliches Ärgernis“ verstehen – allerdings im besten Sinne. Denn genau diese Irritation macht den Reiz aus und zieht einen umso tiefer in die hypnotische Klangwelt hinein.

Zusammenspiel & Wirkung

Gerade der Kontrast zwischen beiden Seiten macht den Reiz dieser Veröffentlichung aus. Kaputth setzen auf rohe, erdrückende Präsenz, während Kollektiv Raumordnung eher in die Tiefe arbeiten und eine hypnotische Sogwirkung erzeugen. Dennoch verbindet beide eine ähnliche künstlerische Haltung: das bewusste Abwenden von konventionellen Songstrukturen zugunsten eines klanglichen Gesamterlebnisses. So entsteht kein Bruch, sondern ein spannungsgeladener Dialog zweier Perspektiven auf ähnliche ästhetische Ideen: kompromisslos, düster und experimentell.

Beide Bands könnt ihr übrigens direkt nach Veröffentlichung der Split beim In The Grip Of Doom live erleben:

28.03,2026 – Würzburg – Immerhin

29.03.2026 – Hamburg – Bambi Galore