Steamgenerator – Hopeless Romantic

Mit Hopeless Romantic veröffentlichen Steamgenerator am 25.03.2026 ihr aktuelles Album erstmals offiziell als CD über das feine Berliner Label Metalloscope. Ursprünglich erschien das Werk bereits 2023, war bislang jedoch ausschließlich als CDR bei Konzerten der Band erhältlich und damit nur einem kleinen Kreis zugänglich. Umso erfreulicher ist diese Neuauflage, die das Material nun breiter verfügbar macht. Als Bonus enthält die CD zudem die komplette Debüt-EP Black As Coal aus dem Jahr 2019 und bietet damit einen umfassenden Einblick in die Entwicklung der Band.

Die Band

Steamgenerator bestehen aus Tobias Gloge (Bass), Christian Steffenhagen (Drums), Marcus Milbrandt (Gitarre), Oliver Korsten (Keyboards) und Cesare Piseddu (Gesang) – eine eingespielte Formation, deren musikalische Wurzeln teils bis in die frühen 1990er-Jahre zurückreichen.

Musikalische Ausrichtung und ausgewählte Songs

Musikalisch bleiben die Wolfsburger ihrem Stil treu: klassischer Doom Metal, schwer, schleppend und durchzogen von einer melancholischen Grundstimmung. Besonders prägnant ist dabei schon die Einleitung des Openers Untertage, die mit den Worten „Ich lade Sie zu einer kleinen Unterhaltung ein: Eintritt nur für Verrückte. Kostet den Verstand, sind Sie bereit?“ im Grunde das gesamte Album vorwegnimmt. Was folgt, ist tatsächlich ein Werk für Doom-Verrückte – kompromisslos, düster und mit einer ganz eigenen Sogwirkung.

Untertage selbst zieht den Hörer mit seiner trägen Wucht tief in das Klangbild hinein. Die Gitarren bauen eine dunkle, nahezu bedrückende Atmosphäre auf, über der sich der Gesang mit eindringlicher Intensität entfaltet. Age Of Transmission setzt andere Akzente: kantiger, fokussierter und mit einer unterschwelligen Kälte, die dem Stück eine fast sterile Note verleiht.

Electric Temple wirkt wie ein bewusst gedehnter Moment – ein Song, der weniger durch Bewegung als durch sein Gewicht funktioniert. Gerade dieses Stück trifft meinen persönlichen Nerv besonders: Die langsame Entfaltung, die dichte Atmosphäre und die beinahe meditative Schwere machen es zu einem Highlight, dem ich am liebsten einen eigenen Schrein widmen würde – ein Song, der in einem imaginären Tempel seinen festen Platz verdient hätte. Mit 1000 Flowers öffnet sich die Band anschließend klanglich und lässt eine verletzlichere Seite erkennen. Zarte Melancholie mischt sich in das sonst so massive Klangbild und sorgt für einen unerwarteten Kontrast. Wenn Locomotive Rust einsetzt, wird es wieder rauer – und gerade zu Beginn entfaltet der Song eine ganz eigene Wirkung. Der Einstieg wirkt unmittelbar und greifbar, fast so, als würde sich eine schwere Maschine langsam in Bewegung setzen. Im weiteren Verlauf bleibt der Rhythmus stoisch und unbeirrbar, während die Gitarren eine fast physische Präsenz entwickeln.

Bonusmaterial

Das Bonusmaterial wird hier von mir bewusst nicht im Detail seziert, sondern als Gesamtpaket betrachtet – und genau darin liegt seine Stärke. Die zusätzlichen Stücke ergänzen das Album sinnvoll, vertiefen den Eindruck der Band und runden das Hörerlebnis stimmig ab. Insgesamt wirkt diese Veröffentlichung großzügig und durchdacht zusammengestellt – you really get a lot for your money.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Steamgenerator – Hopeless Romantic in unserem Time For Metal Release-Kalender.