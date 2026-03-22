Musa Dagh: neues Album im Mix

Musa Dagh stecken gerade mitten im Mix ihres neuen Albums. Die Songs nehmen langsam Gestalt an und versprechen frischen Sound für die Fans. Der erste Track wird bereits Ende Mai veröffentlicht, das komplette Album folgt voraussichtlich Ende August.

Parallel dazu wächst die Tourliste: Ab September sind Musa Dagh wieder live in Deutschland und der Schweiz unterwegs – ein perfekter Moment, die neuen Songs zum ersten Mal auf der Bühne zu erleben.

Tourdaten 2026:

10.09. Köln – MTC

11.09. München – Backstage Club

12.09. Frankfurt – Das Bett

24.09. Düsseldorf – Ratinger Hof

25.09. Hamburg – Hafenklang

26.09. Berlin – Badehaus

22.10. Karlsruhe – Stadtmitte

23.10. Oberentfelden– Boröm (CH)

24.10. Ulm – Roxy

29.10. Göttingen – Musa

30.10. Hannover – Lux

31.10. Kiel – Schaubude

Ticketlink: https://linktr.ee/musa.dagh