Musa Dagh: neues Album im Mix

Musa Dagh stecken gerade mitten im Mix ihres neuen Albums. Die Songs nehmen langsam Gestalt an und versprechen frischen Sound für die Fans. Der erste Track wird bereits Ende Mai veröffentlicht, das komplette Album folgt voraussichtlich Ende August.
Parallel dazu wächst die Tourliste: Ab September sind Musa Dagh wieder live in Deutschland und der Schweiz unterwegs – ein perfekter Moment, die neuen Songs zum ersten Mal auf der Bühne zu erleben.
Tourdaten 2026:
10.09. Köln – MTC
11.09. München – Backstage Club
12.09. Frankfurt – Das Bett
24.09. Düsseldorf – Ratinger Hof
25.09. Hamburg – Hafenklang
26.09. Berlin – Badehaus
22.10. Karlsruhe – Stadtmitte
23.10. Oberentfelden– Boröm (CH)
24.10. Ulm – Roxy
29.10. Göttingen – Musa
30.10. Hannover – Lux
31.10. Kiel – Schaubude
Ticketlink: https://linktr.ee/musa.dagh