Joe Bonamassa: veröffentlicht mit „Bad Penny“ und „Back On My Stompin‘ Ground“ zwei neue Songs aus seinem neuen Live Album „The Spirit Of Rory Live From Cork“

Joe Bonamassa hat zwei neue Live-Singles veröffentlicht: Bad Penny (Live) und Back On My Stompin’ Ground (Live). Beide stammen aus seinem kommenden Album und Konzertfilm The Spirit Of Rory Live From Cork, welches am 19.06.2026 über J&R Adventures erscheint. Die Songs wurden während Bonamassas ausverkauften Tribut-Auftritten in Cork, Irland, aufgenommen und fangen weiterhin die emotionale Tiefe, die Energie und die tiefe persönliche Verbindung ein, die das gesamte Projekt geprägt haben.

Die Setlist für „The Spirit Of Rory Live From Cork“ wurde zum Teil auch von Gallaghers legendärer „Irish Tour ’74“ und der rohen Live-Energie geprägt, die dieses Kapitel seiner Karriere auszeichnete. Während Songs wie „Bad Penny“ aus späteren Phasen von Gallaghers Schaffen stammten, knüpften Titel wie „Back On My Stompin’ Ground“ direkter an den Geist der ursprünglichen Irish-Tour-Auftritte an – verwurzelt in Ort, Identität und der einzigartig intensiven Beziehung, die Gallagher zum irischen Publikum hatte. Dieser Einfluss zog sich durch die Auftritte in Cork, wo Bonamassa und die Band das Material mit derselben Unmittelbarkeit und emotionalen Ehrlichkeit interpretierten, die Gallaghers Live-Aufnahmen so zeitlos gemacht haben.

Bad Penny, ursprünglich 1979 auf Gallaghers Album Top Priority veröffentlicht, wurde zu einem der Markenzeichen von Rory Gallagher – ein harter, selbstbewusster Blues-Rock-Track, der auf der Idee basiert, dass Ärger immer wieder einen Weg zurückfindet. Im Laufe der Jahre wurde der Song zu einem festen Bestandteil von Gallaghers Live-Auftritten, angetrieben von seinem kraftvollen Groove, dem scharfen Gitarrensound und seinem trotzigen Geist.

Bonamassas Version greift diese Energie direkt auf. Anstatt die Ecken und Kanten zu glätten, setzt die Darbietung auf die Spannung und den Drive, die das Original zu einem solchen Fanliebling machten, wobei das Publikum in Cork auf jede Wendung reagierte. Das Ergebnis wirkt locker, laut und tief verbunden mit dem Geist von Gallaghers Live-Auftritten, ohne in Nachahmung zu verfallen.

Die Veröffentlichung von Back On My Stompin’ Ground (Live) zeigt eine ganz andere Seite von Gallaghers Schaffen. Der Song, der ursprünglich auf seinem 1973 erschienenen Album Blueprint zu finden war, verband Blues-, Folk- und Rock-Einflüsse zu einem Werk, das tief in Heimat und Identität verwurzelt ist. Der Titel entstand in einer Zeit, als Gallagher sich nach der Auflösung von Taste kreativ neu orientierte, und vermittelt ein starkes Gefühl der Rückkehr und Zugehörigkeit – Themen, die während Bonamassas Auftritten in Cork noch größere Resonanz fanden.

Diese emotionale Verbindung kommt in der Live-Aufnahme deutlich zum Ausdruck. Der in Gallaghers Heimatstadt aufgeführte Song wurde zu einem der persönlichsten Momente des gesamten Sets, wobei Bonamassa und die Band dem Arrangement Raum zum Atmen ließen, während das Publikum einen Großteil der emotionalen Last mit ihnen trug. In vielerlei Hinsicht spiegelt dies den übergeordneten Geist des Projekts selbst wider: Musiker, die zu der Musik und dem Erbe zurückkehren, die sie geprägt haben.

Die ersten Reaktionen auf das Projekt spiegeln denselben Geist wider: Das Guitarist Magazine schrieb, dass „Joe seinem Helden alle Ehre macht“, und bezeichnete den Auftritt als „eine sehr passende, liebevolle Hommage an einen der bedeutendsten Bluesgitarristen unserer Zeit“.

The Spirit Of Rory Live From Cork dokumentiert Bonamassas komplettes Tribut-Set, das mit dem Segen von Gallaghers Familie aufgeführt und während eines dreitägigen Auftritts aufgezeichnet wurde, der aus einem ursprünglich als einmaliges Konzert geplanten Event hervorging. Die überwältigende Resonanz vor Ort verwandelte die Veranstaltung schnell in etwas viel Größeres, wobei Fans aus aller Welt anreisten, um Gallaghers Musik in der Stadt zu feiern, die am engsten mit seinem Vermächtnis verbunden ist.

Auf 14 Titeln fängt das Album die vielfältigen Facetten von Gallaghers Schaffen ein, von der explosiven Intensität von Walk On Hot Coals und Bullfrog Blues bis hin zu nachdenklicheren Stücken wie Tattoo’d Lady und I Fall Apart. Zusätzliches Filmmaterial auf den DVD- und Blu-ray-Editionen erweitert die Geschichte um Bonusmaterial wie The Inspiration Of Rory“ mit Gesprächen mit Brian May und Slash, dazu Einblicke hinter die Kulissen aus Cork und einen genaueren Blick auf die Instrumente und die Geschichte rund um Gallaghers Musik.

Je näher das Erscheinungsdatum rückt, desto deutlicher zeigen Bad Penny (Live) und Back On My Stompin’ Ground (Live) die Ausgewogenheit, die im Mittelpunkt von „The Spirit Of Rory Live From Cork“ steht – sie bleiben Gallaghers Songs treu und fangen gleichzeitig die rohe, gemeinschaftliche Energie ein, die sie überhaupt erst so zeitlos gemacht hat.

The Spirit Of Rory Live From Cork erscheint am 19.06.2025 digital sowie auf CD/DVD, CD/Blu-ray und als Doppel-LP auf 180-Gramm-Rotmarmor-Vinyl.

CD Track Listing