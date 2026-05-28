Rock Hard Festival: eröffnet mit rund 7.000 Fans die schwermetallische Festivalsaison

Bei allerbestem Sommerwetter hat das Rock Hard Festival die schwermetallische Festivalsaison eröffnet. Rund 7.000 Fans feierten unbeschwert eine dringend benötigte Auszeit von der Krisenstimmung, die das Land in weiten Teilen beschäftigt.

Rock Hard-Herausgeber Holger Stratmann: „Wir hatten großes Glück mit dem Wetter und haben unsere Kampagnen auf die letzten vierzehn Tage konzentriert, um noch möglichst viele Besucher für unser familiäres Festival zu mobilisieren. Das hat fantastisch geklappt! Vielen Dank an unsere treue Community und alle Helfer, die trotz der Baustellen am Amphitheater einen reibungslosen Ablauf gewährleistet haben.“

Zu den emotionalen Höhepunkten gehörten die Album-Release-Party von Armored Saint, die extra aus Los Angeles angereist waren, und der mit Spannung erwartete Auftritt der Hamburger Anarcho-Legende Slime, ehe Paradise Lost mit eingängigen Gothic-Metal-Hymnen glänzten. Noch besser kam der „Legenden-Tag“ mit Uli Jon Roth (ex-Scorpions), Mikkey Dee (ex-Motörhead) und den souveränen Festival-Headlinern Saxon an. Am Nachmittag hatte Gus G. Songs von Ozzy Osbourne, Black Sabbath und Rainbow im Programm. „Unser Konzept, am Pfingstsonntag mit Original-Mitgliedern an verstorbene Metal-Helden zu erinnern, ist aufgegangen.“ Darüber hinaus konnte die Musikredaktion des namensgebenden Rock-Hard-Magazins zahlreichen Nachwuchsbands eine Plattform bieten. Wie gut, dass der WDR Rockpalast viele Shows des Events streamte und noch in drei Sondersendungen ausstrahlt.

https://www1.wdr.de/fernsehen/rockpalast/events/rock-hard-2026-medien-100.html