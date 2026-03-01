Rock Hard Festival 2026: verkündet das finale Line-Up

Das Rock Hard Festival hat das Booking abgeschlossen. „Trotz unseres limitierten Budgets ist es uns erneut gelungen, eine tolle Mischung aus Metal-Legenden, Untergrund-Größen und Amphitheater-Debütanten in den Ruhrpott zu locken. Ich bin mir sicher, dass die Fans am Ende von der musikalischen Auswahl begeistert sein werden“, kommentiert Rock–Hard-Herausgeber Holger Stratmann das finale Tableau.

Szene-Status können Saxon (Sänger Biff hat eine Krebserkrankung überstanden), Uli Jon Roth (50-Jahre-Scorpions–Virgin Killer–Tour), Mikkey Dee (der Motörhead-Schlagzeuger erinnert mit seiner Truppe an Lemmy Kilmisters Meisterwerke) und GUS G. (ex-Ozzy Osbourne, tritt mit Rainbow-Sänger Ronnie Romero auf) für sich beanspruchen.

Bei den Metal-Platten des Jahres 2025 sind Paradise Lost (Ascension) und Coroner (Dissonance Theory) in allen Magazinen auf vorderen Plätzen zu finden. Zu den beliebtesten Bands der Rock–Hard-Redaktion gehören außerdem Armored Saint. Die sympathischen Kalifornier servieren ihren von Judas Priest und Iron Maiden beeinflussten Classic Metal diesmal 90 Minuten lang – und mit garantiert guter Laune! Melodischen Death Metal gibt es selten besser als von den Göteborg-Originalen Dark Tranquillity. Ein ganz anderes Kaliber ist die neu formierte Hamburger Anarcho-Legende Slime. Ihr aktuelles Album 3!+7hoch1 gilt unter Fachleuten als ihr bestes.

Eine große Zukunft bescheinigen viele den schwedischen Hardrock-Jungspunden Hällas, die gerne mit Namen wie Thin Lizzy und Blue Öyster Cult in Verbindung gebracht werden, während man auch den gleichaltrigen Senkrechtstartern von Ambush und Wytch Hazel zutraut, in die Fußstapfen großer Namen zu treten. Auf die neue Besetzung von Lucifer mit Rosalie Cunningham („Sängerin des Jahres“ in England) und Coralie Baier (Atlantean Kodex) darf man nicht minder gespannt sein. Die deutschen Düster-Metaller Nailed To Obscurity stehen genauso zum ersten Mal auf der Bühne des Amphitheaters wie die Gelsenkirchen-Thrasher Smorrah und das Schwarzmetall-Kommando The Great Sea. Von den US-Thrashern Hirax und den britischen Okkult-Rockern Angel Witch werden hingegen Klassiker aus den Achtzigern erwartet. Und für jugendliche Energie sorgen die Todes-Dänen Neckbreakker. Ein ganz besonderes Highlight sind die Psychedelic-Mystiker:innen The Neptune Power Federation, die als australische Untergrund-Band 2024 den Preis der Deutschen Schallplattenkritik erhielten. Last but not least ermitteln Radio Bob!, Metal.de und die Wacken Foundation drei Newcomer, die sich auf der großen Bühne des Amphitheaters präsentieren können. Damit gibt das Rock Hard Festival dem Nachwuchs eine weitere Chance – yeah!

Jetzt kann´s losgehen! Der Vorverkauf ist eröffnet, Tagestickets sind ebenfalls erhältlich.

Das Programm:

Freitag, 22. Mai

Armored Saint

Coroner

Angel Witch

Neckbreakker

New Kids In The Pott, Band 3

New Kids In The Pott, Band 2

New Kids In The Pott, Band 1

Samstag, 23. Mai

Paradise Lost

Dark Tranquillity

Slime

Hällas

Hirax

Ambush

Wytch Hazel

The Great Sea

Sonntag, 24. Mai

Saxon

Mikkey Dee With Friends (playing Motörhead Classics)

Uli Jon Roth (50th Anniversary Scorpions „Virgin Killer“)

Lucifer

Gus G. & Ronnie Romero

Nailed To Obscurity

The Neptune Power Federation

Smorrah

Die 3-Tages-Tickets kosten 155.- Euro inklusive aller Gebühren.

