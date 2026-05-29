Antrisch – Expedition III: Renitenzpfad Marañones

Mit Expedition III: Renitenzpfad Marañones setzen Antrisch ihren eingeschlagenen Weg konsequent fort und liefern einmal mehr ein Konzeptalbum ab, das deutlich mehr sein will als bloß atmosphärischer Black Metal mit historischem Anstrich. Seit der Gründung haben sich die Würzburger Schritt für Schritt zu einer der spannendsten Undergroundbands des deutschen Extreme Metals entwickelt, immer irgendwo zwischen erzählerischer Tiefe, aggressiver Wucht und einer Atmosphäre, die weniger auf bloße Klangtapete setzt, sondern regelrecht Bilder im Kopf erzeugt. Bereits die Vorgänger bewiesen, dass Antrisch keine gewöhnliche Atmoblack-Band sind. Wo andere sich in endlosen Wiederholungen verlieren, erschafft diese Band Dynamik, Bewegung und eine fast filmische Dramaturgie.

Dass die Band mittlerweile bei AOP Records unter Vertrag steht, wirkt dabei nur folgerichtig. Das Label bringt seit Jahren immer wieder bemerkenswerte Undergroundperlen hervor und beweist auch hier erneut ein feines Gespür für außergewöhnliche Veröffentlichungen abseits austauschbarer Massenware.

Thematisch widmet sich Expedition III: Renitenzpfad Marañones der Geschichte von Lope de Aguirre, jener wahnsinnigen Figur zwischen Eroberungsdrang, Größenwahn und Selbstzerstörung. Antrisch übersetzen diesen historischen Abstieg nicht einfach in Musik, sondern erschaffen daraus eine fiebrige Reise durch Dschungel, Paranoia und menschlichen Verfall. Genau darin liegt die große Stärke des Albums, denn trotz aller Härte bleibt stets dieses erzählerische Element erhalten, das den Hörer tief in die Welt der Platte hineinzieht.

Atmosphärische Dichte ohne Stillstand

Bereits Prolog – Conquista eröffnet das Album mit einer beinahe cineastischen Spannung. Akustische Elemente, düstere Spoken Word Passagen und plötzlich explodierende Raserei ziehen einen unmittelbar hinein in diese Expedition ohne Aussicht auf Erlösung. Die Gitarren wirken schneidend und roh, gleichzeitig aber erstaunlich melodisch. Gerade dieser Kontrast zieht sich durch die gesamte Platte.

Mit Hidalgo Infernal – Der Baskische Wolf wird die Atmosphäre noch bedrückender. Hier treffen aggressive Blastbeats auf fast hypnotische Momente, während Maurice Wilsons Vocals zwischen manischer Raserei und kontrolliertem Wahnsinn pendeln. Seine Performance trägt große Teile der Platte und verleiht der Geschichte eine greifbare Intensität.

Besonders stark gerät der Mittelteil des Albums. Los Marañones I Nattern & Narren entwickelt eine nahezu klaustrophobische Stimmung, arbeitet mit dissonanten Gitarrenwänden und marschartigen Rhythmen, ehe Los Marañones II Bittergrün deutlich melancholischer wirkt. Hier zeigt sich auch die Stärke der Instrumentalarbeit der Band, denn Bass und Drums verschwinden nie bloß unhörbar im Hintergrund, sondern tragen aktiv zur Dramaturgie bei. Gerade die Basslinien verleihen vielen Passagen zusätzliche Tiefe, etwas, das im modernen Black Metal leider viel zu selten geworden ist.

Gewalt, Atmosphäre und narrative Stärke

Das Herzstück bildet jedoch Abkehr – Non Sufficit Orbis. Der längste Song der Platte entfaltet sich langsam, beinahe wie ein psychologischer Zerfall in mehreren Akten. Atmosphärische Ruhephasen stehen neben eruptiven Angriffen, ohne dass der Fluss jemals verloren geht. Genau hier zeigt sich, wie stark Antrisch mittlerweile komponieren können. Die Songs leben nicht von simplen Hooks, sondern von ihrer Entwicklung.

Auch VVerschanzt – Perleneilandterror überzeugt mit seiner unruhigen, fast fieberhaften Stimmung. Geräuschkulissen, harsche Riffs und bedrohliche Ruhephasen greifen perfekt ineinander und erzeugen dieses Gefühl permanenter Unsicherheit. Der finale Abschluss Canis Lupum Edit – Wolfsfalle | Verratener Verräter bündelt schließlich noch einmal sämtliche Stärken des Albums. Rasende Passagen treffen auf melancholische Melodien und fast schon resignative Momente, ehe die Platte in bedrückender Leere endet.

Antrisch schaffen es dabei bemerkenswert gut, Aggression und Atmosphäre auszubalancieren. Das Album wirkt weder steril noch künstlich aufgeblasen, sondern organisch, roh und erzählerisch dicht. Manche Passagen verlangen definitiv Aufmerksamkeit und Zeit, doch genau daraus zieht Expedition III: Renitenzpfad Marañones letztlich auch seine Wirkung. Diese Platte will nicht beiläufig konsumiert werden. Sie will erlebt werden.

Am Ende bleibt eine intensive Reise durch Wahnsinn, Gewalt und menschlichen Abgrund, die weit über gewöhnlichen Atmospheric Black Metal hinausgeht und gerade durch ihre erzählerische Konsequenz nachhaltig im Gedächtnis bleibt.

Hier geht es lang für weitere Informationen zu Antrisch – Expedition III: Renitenzpfad Marañones in unserem Time For Metal Release-Kalender.