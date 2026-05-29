Defiled: veröffentlichen Titelsong „Altered State“

Die Tokyo Death-Metal-Legenden Defiled haben ein Musikvideo zu Altered State veröffentlicht, der dritten und letzten Vorab-Single ihres gleichnamigen, kommenden neunten Albums. Der Titeltrack, der die rohe Geschwindigkeit des Death Metal beibehält, stellt alle Konventionen auf den Kopf.

Hier geht’s zum Musikvideo:

„Altered State is undoubtedly one of the most unconventional entries in our discography“, sagt Yusuke. „Defiled have shifted our focus toward concepts that we and death metal as a whole have overlooked. We invite anyone to join us in exploring the outermost edges of the genre.“ Der Song bewegt sich wie eine Spinne, die ihr Netz spinnt: eingängig auf den ersten Blick, aber strukturell schwer zu durchschauen, mit Tempowechseln, die eher progressiven oder Fusion-Elementen als traditionellem Death Metal zuzuordnen sind. Bassist Takachika Nakajima und Schlagzeuger Keisuke Hamada wechseln sich präzise zwischen geschmeidigen Grooves ab, während Shinichiro Hamada mit seinem Tremolohebel ein dämonisches Solo entfesselt, bevor er „Receive the power“ growlt. Der Track endet in einem atemberaubenden Ausbruch, der alle Genre-Vorstellungen sprengt. „You are now in an altered state.“

Altered State erscheint am 12. Juni bei Season Of Mist.

Verfügbare Formate:

– CD im Digipak

– 12″-Vinyl im Gatefold-Cover – Schwarz

– 12″-farbiges Vinyl im Gatefold-Cover – Transparent gelblich-grün

Unser Redakteur Michael E. hat sich das kommende Album bereits gegönnt. Lest hier seine Meinung zu Defileds neuer Death-Scheibe:

Zum Support von Altered State gehen Defiled im Juni auf Japan-Tournee und besuchen fünfzehn Städte im ganzen Land. Die Tournee startet am 9. Juni in Tokio mit einem Konzert zusammen mit Incantation und führt anschließend über Fukushima, Sendai, Nagoya, Osaka, Hiroshima, Fukuoka und weitere Städte bis zum Abschluss am 22. Juni in Mabi. Im September treten Defiled außerdem zusammen mit Brujeria in Tokio und Osaka auf.

Defiled – Altered State Japanese Tour 2026

June 9 – Tokyo @ Holiday (with Incantation)

June 10 – Yokohama @ El Puente

June 11 – Fussa @ Chicken Shack

June 12 – Tokyo @ Earthdom

June 13 – Fukushima @ Sora

June 13 – Sendai @ Solfa

June 14 – Aizuwakamatsu @ Karando

June 14 – Niigata @ Rocka

June 15 – Nagano @ Rosebery Cafe

June 16 – Kofu @ Bodega

June 17 – Iida @ Space Tama

June 18 – Nagoya @ Studio 246

June 19 – Osaka @ Hokage

June 20 – Okayama @ Dogvult

June 20 – Hiroshima @ Agit

June 21 – Fukuoka @ Reflex

June 21 – Sasebo @ Distortion

June 22 – Mabi @ Branch

Defiled – Japanese Dates 2026

with Brujeria

September 15 – Tokyo @ Cyclone

September 16 – Osaka @ Socore Factory

Defiled sind:

Shinichiro Hamada – Gesang, Gitarre

Yusuke Sumita – Gitarre

Takachika Nakajima – Bass

Keisuke Hamada – Schlagzeug

Defiled online:

https://www.facebook.com/defiled

https://www.instagram.com/defiledjapan