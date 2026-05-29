Defiled: veröffentlichen Titelsong „Altered State“

Die Tokyo Death-Metal-Legenden Defiled haben ein Musikvideo zu Altered State veröffentlicht, der dritten und letzten Vorab-Single ihres gleichnamigen, kommenden neunten Albums. Der Titeltrack, der die rohe Geschwindigkeit des Death Metal beibehält, stellt alle Konventionen auf den Kopf.
Hier geht’s zum Musikvideo:
„Altered State is undoubtedly one of the most unconventional entries in our discography“, sagt Yusuke. „Defiled have shifted our focus toward concepts that we and death metal as a whole have overlooked. We invite anyone to join us in exploring the outermost edges of the genre.“ Der Song bewegt sich wie eine Spinne, die ihr Netz spinnt: eingängig auf den ersten Blick, aber strukturell schwer zu durchschauen, mit Tempowechseln, die eher progressiven oder Fusion-Elementen als traditionellem Death Metal zuzuordnen sind. Bassist Takachika Nakajima und Schlagzeuger Keisuke Hamada wechseln sich präzise zwischen geschmeidigen Grooves ab, während Shinichiro Hamada mit seinem Tremolohebel ein dämonisches Solo entfesselt, bevor er „Receive the power“ growlt. Der Track endet in einem atemberaubenden Ausbruch, der alle Genre-Vorstellungen sprengt. „You are now in an altered state.“
Altered State erscheint am 12. Juni bei Season Of Mist.
Verfügbare Formate:
– CD im Digipak
– 12″-Vinyl im Gatefold-Cover – Schwarz
– 12″-farbiges Vinyl im Gatefold-Cover – Transparent gelblich-grün
Unser Redakteur Michael E. hat sich das kommende Album bereits gegönnt. Lest hier seine Meinung zu Defileds neuer Death-Scheibe:
Zum Support von Altered State gehen Defiled im Juni auf Japan-Tournee und besuchen fünfzehn Städte im ganzen Land. Die Tournee startet am 9. Juni in Tokio mit einem Konzert zusammen mit Incantation und führt anschließend über Fukushima, Sendai, Nagoya, Osaka, Hiroshima, Fukuoka und weitere Städte bis zum Abschluss am 22. Juni in Mabi. Im September treten Defiled außerdem zusammen mit Brujeria in Tokio und Osaka auf.
Defiled – Altered State Japanese Tour 2026
June 9 – Tokyo @ Holiday (with Incantation)
June 10 – Yokohama @ El Puente
June 11 – Fussa @ Chicken Shack
June 12 – Tokyo @ Earthdom
June 13 – Fukushima @ Sora
June 13 – Sendai @ Solfa
June 14 – Aizuwakamatsu @ Karando
June 14 – Niigata @ Rocka
June 15 – Nagano @ Rosebery Cafe
June 16 – Kofu @ Bodega
June 17 – Iida @ Space Tama
June 18 – Nagoya @ Studio 246
June 19 – Osaka @ Hokage
June 20 – Okayama @ Dogvult
June 20 – Hiroshima @ Agit
June 21 – Fukuoka @ Reflex
June 21 – Sasebo @ Distortion
June 22 – Mabi @ Branch
Defiled – Japanese Dates 2026
with Brujeria
September 15 – Tokyo @ Cyclone
September 16 – Osaka @ Socore Factory
Defiled sind:
Shinichiro Hamada – Gesang, Gitarre
Yusuke Sumita – Gitarre
Takachika Nakajima – Bass
Keisuke Hamada – Schlagzeug
Defiled online:
https://www.facebook.com/defiled
https://www.instagram.com/defiledjapan