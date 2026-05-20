Entropy Eternal: veröffentlichen neue Single „You Fought Well“

Die Blackened-Death-Metal-Band Entropy Eternal präsentiert mit You Fought Well ihre neue, atmosphärisch dichte Single. Der Song vereint dunkle Synthesizer-Klangwelten, brachialen Blackened Death Metal und moderne Djent-Elemente zu einer intensiven musikalischen Reise.

Inspiriert wurde sowohl der Titel als auch die Entstehung des Tracks von Hans Zimmers ikonischer „Dune“-Suite. You Fought Well entwickelt sich dabei von düsteren, cineastischen Passagen hin zu einem monumentalen Finale, das in einem epischen und kompromisslosen symphonischen Death-Metal-Part gipfelt.

Mit ihrer neuen Veröffentlichung unterstreichen Entropy Eternal ihren Anspruch, Extreme Metal mit orchestraler Wucht und moderner Produktion zu verbinden. Fans von Bands wie Septicflesh, Fleshgod Apocalypse, Behemoth und Dimmu Borgir dürften bei diesem Track voll auf ihre Kosten kommen.

You Fought Well zeigt eindrucksvoll, wie Entropy Eternal atmosphärische Tiefe mit maximaler Härte kombinieren und dabei einen Sound erschaffen, der gleichermaßen düster, technisch und monumental wirkt.

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