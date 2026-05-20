Maunah: unterschreiben Vertrag bei Prophecy Productions

Die nordische Doom-Sensation Maunah hat einen Vertrag über mehrere Alben bei Prophecy Productions unterzeichnet. Ihr Studio-Debütalbum wird 2026 über dieses Label erscheinen.

Maunah kommentieren: „We are a band made up of not-so-young musicians as all of us in Maunah have gathered quite some musical experience over the years“, schreibt Sänger Søren Sol Koldsen-Zederkof im Namen der Band. „Then again, for us signing with Prophecy is a youthful dream come true. We are stoked about the exciting times ahead, and we are very much looking forward to exploring the art of heartfelt doom with such a strong partner as this label.“

Prophecy Productions erklären: „We are all thrilled to welcome Maunah„, verkündet Labelgründer Martin Koller. „The current musical market does hardly reward the signing of new acts. Yet in this case, listening to their digital EP resulted in changing from a sceptic mode to wanting to offer these exceptionally talented Danes a deal and inviting them to Prophecy Fest in less than ten minutes. Welcome!“

Ein kleines Wunder erwartete die Besucher des eintägigen Udgårdsfestes am 19. Dezember 2025 im gemütlichen Pumpehuset in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Als dritte Band des Abends trat eine Formation auf, die kaum jemand zuvor gehört hatte und die auch noch nie live gespielt hatte – zumindest nicht in jener Konstellation, der die Mitglieder den Namen Maunah gegeben hatten.

Und genau wie in allen großen Geschichten, die sich um diese Jahreszeit ranken, geschah etwas ganz Besonderes und Unerwartetes: Die neue dänische Band lieferte eine Lehrstunde in fesselndem, cineastischem Doom Metal ab. Mit einer Energie, einer musikalischen Souveränität und einem Selbstbewusstsein, wie man sie sonst nur von alten Hasen der Szene erwarten würde, sorgten sie für staunende Gesichter und offene Münder im Publikum. Für diese atemberaubende Darbietung ernteten sie einen wahren Beifallssturm von einem sichtlich beeindruckten Publikum.

Das Geheimnis hinter dem unmittelbaren Erfolg von Maunah liegt in zwei Faktoren begründet: Die Bandmitglieder sind allesamt erfahrene Veteranen der dänischen Szene. Ihr äußerst populärer Frontmann Søren Sol Koldsen-Zederkof war bereits ausgiebig mit der beliebten Nordic-Folk-Band Krauka auf Tour und hat zudem unter dem Künstlernamen LOS mehrere von der Kritik gefeierte Alben veröffentlicht. Auch die übrigen Musiker sind fest in der Szene etabliert. Der Gitarrist Mads MP Laursen spielte zuvor bei den Bands Ironguard und Encyrcle.

Die andere Hälfte dieses Metal-Wunders besteht in dem alten Sprichwort, dass das Ganze oft mehr ist als die Summe seiner Teile. Maunah scheinen offensichtlich eine im musikalischen Himmel geschlossene Verbindung zu sein; die Chemie zwischen den Bandmitgliedern stimmt einfach perfekt. Dies war bereits auf der digitalen EP der Band, Heimaland, die am 20. Juni 2025 erschien, hörbar. Ihr Live-Debüt ließ jedoch bereits erahnen, dass noch weitaus Größeres bevorsteht.

Die Dänen sind nicht „nur eine weitere“ Doom-Band. Ihre Musik schöpft aus anderen Metal-Genres – insbesondere aus solchen atmosphärischer Prägung –, wobei ihr Sound zudem deutlich von Folk-Musik und Alternative Rock beeinflusst ist. Maunah entführen den Hörer in ein intuitives Verständnis eines wortlosen Universums, das auf Klang, Atmosphäre und Rhythmus gründet – als Echo menschlicher Sprachen. Das Fehlen des Vertrauten im Gesang schafft Raum für eine direktere Verbindung zur Musik und reicht über die Grenzen der rationalen Sprache hinaus.

In den eigenen, poetischen Worten der Dänen: „Maunah is the sound of despair and open skies. Maunah is leaves crunching underfoot, the cold of the forest floor seeping through the soles. And Maunah is the warmth of the sun on the face and oxygen filling the lungs. In the music, the cold of winter meets the summer warmth in the chest, where Maunah pumps blood through the body and music into the air.“

Maunah wollen, dass ihre Musik als sinnliche Erinnerung an die Einheit der Menschheit mit der Natur dient ​​und als eine Absage an jenen materialistischen und entfremdeten Lebensstil, der die moderne Gesellschaft prägt.

Derzeit bereiten Maunah die Veröffentlichung ihres Debütalbums für diesen September vor und wurden bereits für das Prophecy Fest 2026 bestätigt.

Live-Termine:

03-05 Sep 2026 Balver Höhle (DE) Balve, Prophecy Fest

17-19 Sep 2026 København (DK) Copenhagen Metal Fest

Maunah sind:

Søren Sol Koldsen-Zederkof – Lead- und Hintergrundgesang, Obertonflöte

Mads MP Laursen – Leadgitarren

Janus Holst Aaen – Gitarren, Hintergrundgesang

Jakob Kiilerich – Bass

Tim Sejr Larsen – Schlagzeug

Maunahonline:

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