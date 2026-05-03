Verlosung: einmal 2 Tickets für das Extreme Ättäck VIII am 29.05.2026 in der Factory in Magdeburg

Time For Metal und der Hellbollwerk e.V. verlosen einmal 2 Tickets für das Extreme Ättäck VIII am 29.05.2026 in der Factory in Magdeburg.

Veranstaltung: Extreme Ättäck VIII

Bands: Menerra, Akantophis, EinsAchtZich

Datum: 29.05.2026

Ort: Factory, Magdeburg

Infos und Tickets findet ihr HIER!

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 20.05.2026!

Time For Metal und der Hellbollwerk e.V. wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Wednesday 20th of May 2026 12:00:00 AM