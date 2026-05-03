Ghoster: starten ihre „Orange Blackout Tour 2026 Tour“ am Samstag in Viersen

Die Band Ghoster kündigt ihre kommende Orange Blackout Tour 2026 an und wird zwischen Mai und Juni 2026 in mehreren deutschen Städten live zu erleben sein. Für Fans der Band stehen damit mehrere Gelegenheiten bevor, die energiegeladenen Shows der Gruppe hautnah mitzuerleben.

Der Tourstart erfolgt kurz nach einer kurzen Vorbereitungsphase im Frühjahr, wobei die ersten Konzerte bereits im Mai stattfinden.

Orange Blackout Tour 2026 Tour:

09.05.2026 – Viersen – Rockschicht

16.05.2026 – Köln – Yardclub

23.05.2026 – Schmallenberg – Habbels

13.06.2026 – Essen – Don’t Panic

27.06.2026 – München – Backstage

Mit der Tour setzt Ghoster auf eine Mischung aus Clubshows und etablierten Live-Locations in ganz Deutschland. Besonders die intime Atmosphäre der Venues soll laut Umfeld der Band im Mittelpunkt stehen und die Orange Blackout-Ästhetik der Tour unterstreichen.

Fans können sich somit auf eine Reihe intensiver Live-Abende mit der Band freuen, bevor die Tour Ende Juni in München ihren Abschluss findet.

Tickets erhaltet ihr hier: https://www.ghosther.org/tickets/