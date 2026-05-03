Blood Incantation: kündigen „All Gates Open“ (Original-Soundtrack zum Film) an – neues Album erscheint am 05.06. über Century Media

Nach ihrem bahnbrechenden Werk Absolute Elsewhere aus dem Jahr 2024 kehren die Cosmic-Death-Metal-Visionäre Blood Incantation aus Denver mit einem neuen Kapitel zurück, das tiefer in die Ursprünge ihrer expansivsten Ära eintaucht.

Paul Riedl kommentiert: „It’s not the next album or follow-up to Absolute Elsewhere, it’s the soundtrack to the documentary about making the album with songs that are from before.“ Er fügt hinzu: „The documentary deserves to be experienced, not just as content for the internet. The soundtrack captures the very first seed of what led to Absolute Elsewhere. This is where that era started.“

All Gates Open – Tracklist:

1. Balance

2. Flight

2. Dawn

4. Rain

Der Soundtrack zum Film All Gates Open erscheint am 5. Juni 2026 über Century Media.

Gemischt und gemastert von Arthur Rizk und mit retrofuturistischen Analog-Collagen von Jodie Day versehen, ist All Gates Open (Original Motion Picture Soundtrack) ein unverzichtbarer Bestandteil des stetig wachsenden Universums von Blood Incantation. Er vollendet den kreativen Bogen, der zu Absolute Elsewhere führte, und schließt ein Kapitel ab, bevor es ins Unbekannte geht.

Die enthaltene Dokumentation nimmt die Zuschauer mit in die legendären Hansa Tonstudios in Berlin, wo die Band für einen Monat lebte, um Absolute Elsewhere zu schreiben und aufzunehmen. Unter der Regie von Niklas Tschaikowsky und Tammo Dehn bietet der Film einen intimen und unverfälschten Einblick in den kreativen Prozess, den Alltag der Band und ihr Eintauchen in die Berliner Kulturszene – mit Gastauftritten von Mitgliedern von Tangerine Dream, Hällas und Sijjin.

Formate:

Digitales Album

Limitierte CD + Blu-ray Edition (alle Händler)

Schwarzes Gatefold-Doppelalbum + Blu-ray, Poster & Gravur auf Seite D (alle Händler)

Limitierte Vinyl-Varianten:

Limitiertes Gatefold-Doppelalbum, transparent orange + Blu-ray, LP-Booklet, Poster & Gravur auf Seite D (alle EU-Händler)

Limitiertes Gatefold-Doppelalbum, transparent gelb + Blu-ray, LP-Booklet, Poster & Gravur auf Seite D (500 Stück – Evil Greed , Napalm Records, Supreme Chaos & Impericon )

, & ) Limitiertes Gatefold-Doppelalbum, ultraklar + Blu-ray, LP-Booklet, Poster & Gravur auf Seite D (500 Stück – Century Media EU & Bandcamp )

EU & ) Limitiertes Gatefold-Doppelalbum, perlmuttfarbener Wasserfall „Rain Variant“ + Blu-ray, LP-Booklet, Poster & Gravur auf Seite D (1.000 Stück – Kingsroad EU)

Limitiertes Gatefold-Doppelalbum Pearlescent Dawn „Dawn Variant“ 2LP + Blu-ray, LP-Booklet, Poster & Gravur auf Seite D (1.000 Stück – Kingsroad US)

Limitierte Gatefold-Edition: Algenfarbene 2LP + Blu-ray, LP-Booklet, Poster & Gravur auf Seite D (alle US-Händler)

Limitierte Gatefold-Edition: Sea Blue Ghost 2LP + Blu-ray, LP-Booklet, Poster & Gravur auf Seite D (500 Stück – Century Media US)

Alle physischen Formate enthalten die vollständige Dokumentation sowie die offiziellen Musikvideos zu

Obliquity Of The Ecliptic, Luminescent Bridge und The Stargate auf Blu-ray.

Ursprünglich nur als Teil des Deluxe-Artbooks zu Absolute Elsewhere erhältlich, erscheint All Gates Open nun erstmals als eigenständige Veröffentlichung mit dem kompletten Soundtrack und der dazugehörigen 73-minütigen Dokumentation. All Gates Openwird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, darunter Blu-ray, Vinyl und als digitales Album.

Mehr als nur eine Ergänzung zum Film: All Gates Open (Original Motion Picture Soundtrack) fängt die Entstehungsgeschichte von Absolute Elsewhere ein. Die vier 2021 entstandenen, immersiven Tracks offenbaren eine radikal neue Dimension des Sounds von Blood Incantation: pastoral, ambient und tiefgründig introspektiv. Entstanden aus Synthesizer-Improvisationen, akustischen Instrumenten und experimentellen Studio-Sessions, repräsentiert das Material, was Gitarrist und Sänger Paul Riedl als die „Yang-Energie“ zu den düsteren Atmosphären von Timewave Zero beschreibt.

Soundtrack und Film bilden zusammen ein in sich geschlossenes künstlerisches Statement – ​​eines, das nicht nur einen Wendepunkt in der Entwicklung der Band dokumentiert, sondern auch den Funken bewahrt, der ihr bisher ambitioniertestes Werk entfachte.

Blood Incantation – Live-Termine 2026

02.06.26 – DE – Kiel, Max Nachttheater

03.06.26 – SE – Soelvesborg, Sweden Rock Festival

04.06.26 – PL – Gdańsk, Mystic Fest

06.06.26 – DE – Nuremberg, Rock Im Park

07.06.26 – DE – Nuerbuergring, Rock Am Ring

08.06.26 – CH – Fribourg, Fri-Son

10.06.26 – DE – Dresden, Tante JU

11.06.26 – CZ – Hradec Králové, Rock For People

12.06.26 – NL – Hilvarenbeek, Best Kept Secret

13.06.26 – UK – Donington, Download Festival

14.06.26 – UK – Colchester, Colchester Arts Centre

15.06.26 – UK – Southampton, The 1865

16.06.26 – UK – Brighton, Concorde 2

17.06.26 – NL – Leiden, Nobel

19.06.26 – FR – Clisson, Hellfest

20.06.26 – FR – Lyon, CCO La Rayonne

21.06.26 – DE – Saarbruecken, Garage

23.06.26 – DK – Aarhus, Voxhall

24.06.26 – NO – Oslo, Tons Of Rock

26.06.26 – FI – Helsinki, Tuska Festival

27.06.26 – FI – Seinaejoki, Provinssi Festival

28.06.26 – EE – Tallinn, Paavli Kultuurivabrik

29.06.26 – LT – Riga, Spelet

02.07.26 – BE – Werchter, Rock Werchter Festival

04.07.26 – ES – Viveiro, Resurrection Fest

07.07.26 – FR – Toulouse, Interference

08.07.26 – FR – Aix-en-Provence, 6MIC

10.07.26 – IT – Pompeii, Anfiteatro degli Scavi (w/ Opeth)

11.07.26 – IT – Bologna, Parco Delle Caserme Rosse (w/ Opeth)

Blood Incantation sind:

Paul Riedl – Gitarre, Gesang

Isaac Faulk – Schlagzeug

Morris Kolontyrsky – Gitarre

Jeff Barrett – Fretless-Bass

Blood Incantation online:

https://www.facebook.com/BloodIncantationOfficial