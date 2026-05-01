Arroganz: veröffentlichen das Lyric-Video zum Titelsong ihres kommenden Albums „Death Doom Punks“

Arroganz unterstreichen ihre brutale musikalische Ambition mit dem gleichnamigen Track ihres kommenden Albums Death Doom Punks in Form eines Lyric-Videos. Das siebte Album der rebellischen deutschen Death-Doom-Punks erscheint am 15. Mai 2026.

Das Lyric-Video zu Death Doom Punks ist ab sofort unter folgendem Link verfügbar:

Arroganz kommentieren: „Here you go, bastards – this one goes out to you, all you awesome death metal maniacs, punks, and music freaks who are supporting us and underground music!“, lobt Frontman -K- im Namen des Trios. „Then again, there is more to the title track of our new album: Death Doom Punks is also a manifesto arguing for a non-compromising mindset and an independent approach to creativity. We’ve embraced a punk attitude from the very beginning. This is also echoed in this song. There are old school death metal influences like Asphyx as well as furious, punky passages, some ‚weird‘ mood swings, and damn dark riffs. We play death metal without limiting our creativity or following arbitrary rules, and we don’t give a damn about anything else. We are Arroganz – and we are Death Doom Punks!“

Death Doom Punks – Trackliste:

Die For Nothing Under Scarred Skin Pain Forged Armor Death Doom Punks Anti-Ideology Arsenic Breath Incubus‘ Veins Earths Final Dose Spirit Arsonist

Mit ihrem siebten Album Death Doom Punks liefern Arroganz genau das, was der Titel verspricht: Die Brutalität des Old-School-Death-Metal trifft auf die Attitüde und ungeschliffene Direktheit des Punk. Dieses Album kennt keine Gnade und trifft direkt ins Mark.

Aufnahmebesetzung:

-K- – Gesang, Bass, Gitarren

-T- – Schlagzeug

Das deutsche Trio hat 15 Jahre Erfahrung in ein Album einfließen lassen, das zwar ihren unverkennbaren Sound beibehält, aber sowohl im Songwriting als auch im Storytelling selbstbewusst und reif wirkt. Auf Death Doom Punks lassen Arroganz ihre Einflüsse unverkennbar durchscheinen und haben sie sich auf ganzer Linie zu eigen gemacht. Angetrieben von einem wuchtigen Bass und unerbittlich gepeitschten Drums stapelt das Trio massive Riffs übereinander und bricht jeden letzten Widerstand mit einem Trommelfeuer aus tiefen Growls.

Die Texte von Arroganz reflektieren das Persönliche, das Philosophische und das Gesellschaftliche in einer aktuellen Weltlage, die alle Gewissheiten ins Wanken bringt und alle bequemen Lügen widerlegt. So lauert die Dunkelheit, und das spiegelt sich auch in Death Doom Punks wider. Was auch immer Arroganz anpacken, sie geben immer 100 % und vergessen dabei nie ihre Wurzeln im Old-School-Death-Metal. Die Kompromisslosigkeit des Trios wurde von vielen gefeiert und brachte ihnen den Hass anderer ein – was ihnen jedoch völlig egal ist, denn Authentizität und Ehrlichkeit in jeder Hinsicht sind ihre wichtigsten Merkmale.

Bei Arroganz bekommt man, was man sieht und hört, und Death Doom Punks ist nicht nur der Albumtitel, sondern auch eine Bekenntnisschrift. Steig ein, headbangt, haut rein und tobt – oder haut ab!

Hier geht es zu den Live-Terminen:

Arroganz sind:

-K- – Gesang, Bass, Gitarren (Studio)

-T- – Schlagzeug

-B- – Gitarren

Arroganz online:

www.facebook.com/arroganzgermany

www.instagram.com/arroganz666