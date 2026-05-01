Wailin Storms: kündigen ihr neues Album „The Arsonist“ an und veröffentlichen daraus den Titelsong

Wailin Storms, die Gothic-Rock-Band aus Durham, North Carolina, wird am 10. Juli 2026 ihr fünftes Album – und zugleich ihr erstes bei Season Of Mist – mit dem Titel The Arsonist veröffentlichen. Das Album umfasst neun Titel, die Themen wie Liebe, Tod, Angst, Beklemmung und den aktuellen Zustand der Welt durchglühen; es erscheint heute zeitgleich mit einem Musikvideo zum brodelnden Titelstück,

„The Arsonist was forged in the fires of our hearts“, sagt Justin Storms, Sänger und Gitarrist von Wailin Storms. „The title track was the initial spark for the album. It’s about the fear of losing the person you love most in life, a love that is so consuming that it takes on many forms: a car crash, a tumultuous sea, vines wrapping around a tree, a house fire.“

Komplett analog von Matt Talbott (Hum) aufgenommen, entfacht The Arsonist die Wurzeln der Band im knochenharten Blues-Punk neu – als leidenschaftliche Reaktion auf den heutigen Sumpf aus überproduzierter Musik und KI-Einheitsbrei. Mit schwelgenden Rhodes-Orgelklängen, die in Heart Of Mine an das Roadhouse aus Twin Peaks erinnern, und einem klagenden Refrain, der in The Wind stark genug ist, um einen ganzen Friedhof zu wecken, bewegt sich das Album zwischen dem Primitiven und dem Spektralen, ohne dabei seinen festen Griff zu verlieren. „Some of these songs are more primitive and stripped down, hearkening back to the four-track recordings that the band started with“, sagt Storms. „The recordings contain flaws but remain human in all the right ways. They could be a murder ballad or an old folk song that’s sung around the campfire.“

The Arsonist – Trackliste:

Dead End Heart Of Mine You Never Answered The Arsonist Never Rest Saved Patient Night The Wind It’s All Dark Now Where Your Eyes Used To Be

The Arsonist erscheint am 10. Juli 2026 via Season Of Mist.

The Arsonist wurde im Mai 2025 von Matt Talbott im Earth Analog produziert und technisch betreut. Das Album wurde von Mike Lust im Phantom Manor Studio sowie von Dave Downham im Gradwell House abgemischt. Das Mastering übernahm Dave Downham im Gradwell House. Das Cover-Artwork wurde von Justin Storms gezeichnet. DasLayout und Design stammen von Steve Stanczyk. Sämtliche Texte wurden von Justin Storms verfasst.

Verfügbare Formate:

Digital Download

CD Digipak

12″ Vinyl Gatefold — Black

12″ Vinyl Coloured Gatefold — Yellow, Red & White Marbled

12″ Vinyl Coloured Gatefold — White w/ Crusher Effect in Black & Pink

Wailin Storms werfen kräftige Spritzer des Surrealen in die Flammen von The Arsonist. David Lynchs Wild At Heart und René Magrittes Gemälde Gaspard De La Nuit (Der Nachtwandler) dienten ebenso als Inspirationsquellen wie der literarische Fatalismus von Flannery O’Connor und Cormac McCarthy, die Hymnen der Old Regular Baptists sowie die Tradition des Blues. Dead End eröffnet das Album; das Rasseln der Trommeln führt direkt hinein in einen wachen Albtraum. Das Albumcover – tief im Schatten liegend, bis auf ein winziges Haus, das in Flammen aufgegangen ist – wurde von Storms selbst gezeichnet, inspiriert von Magritte. „These songs are steeped in the trials and tribulations of everyday life“, sagt er.

Der Titeltrack bildet den konzeptuellen und emotionalen Anker der Platte. Er köchelt über einem schaudernden Riff und einer ölig klingenden Slide-Gitarre, bevor er in eine lärmende Séance ausbricht, die bis tief in die Nacht hinein wütet. Langsam verschlungen von der ewigen Flamme der Liebe, schöpft der Song aus einer melancholischen Folk-Qualität, die an Dark Was The Night, Cold Was The Ground von Blind Willie Johnsons erinnert. Der donnernde Höhepunkt brandet mit solch fiebriger Intensität auf, dass er die Nacht der Leidenschaft beinahe in Rauch aufgehen lässt. „The Arsonist is a very intimate song, about love and heartbreak and loss“, sagt Storms. „It’s romantic, but also scary.“

Seit ihrer Übersiedlung an die Binnenküste North Carolinas um das Jahr 2014 haben Wailin Storms mit lärmenden, bluesigen Eruptionen des Southern Gothic Rock ein wahres Feuer entfacht. Beflügelt von höchstem Kritikerlob und donnerndem Applaus des Publikums auf beiden Seiten des Atlantiks, schürt das fünfte Album der Band – und ihr erstes beim Label Season Of Mist – ihre Flammen mit einer entfesselten Intensität. Während die Außenwelt von Dunkelheit umgeben ist, brennt The Arsonist mit all den Sehnsüchten unseres Herzens.

Mit The Arsonist liefern Wailin Storms eine feurige Taufe des Southern Gothic Rock ab.

Wailin Storms sind:

Justin Storms – Leadgesang, Rhythmusgitarre

Ben Melton – Leadgitarre, Begleitgesang, Rhodes-Orgel, Klavier

Steve Stanczyk – Bass

Mark Oates – Schlagzeug

Wailin Storms online:

https://www.facebook.com/wailinstorms/

https://www.instagram.com/wailinstorms