Aviditas: veröffentlicht neue Single „Dead World“

Der Gothic-Rock-Künstler Aviditas meldet sich mit seiner neuen Single Dead World zurück, die ab sofort auf allen gängigen Streaming-Diensten verfügbar ist.

Mit Dead World präsentiert Aviditas einen Sound, der melancholische Atmosphären mit eindringlichen Melodien verbindet. Der Song ist düster und zugleich introspektiv und setzt sich mit Gefühlen von Isolation, emotionaler Taubheit und der Entfremdung im modernen Leben auseinander.

Produziert wurde der Track von Matt Schneider, der den Song klanglich zwischen Alternative Rock und Post-Punk verortet. Getragen von ruhigen, nachdenklichen Strophen und hymnischen Refrains entfaltet Dead World eine intensive emotionale Dynamik.

„Dieser Song fängt sowohl die existenzielle Verzweiflung als auch die fragile Hoffnung ein, die der menschlichen Suche nach Sinn inmitten von Isolation zugrunde liegt“, sagt Matt Schneider.

Mit Dead World unterstreicht Aviditas erneut seine Fähigkeit, tiefgründige Themen in atmosphärische Klangwelten zu übersetzen und dabei eine starke emotionale Resonanz zu erzeugen.

