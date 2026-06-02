SOL Sonic Ride Part IV: haben hochkarätiges Line-Up angekündigt

Nachdem Sound Of Liberation im vergangenen Jahr sein 20-jähriges Bestehen mit den eintägigen Festivalveranstaltungen SOL Sonic Ride Part I im Club Volta/Carlswerk in Köln sowie SOL Sonic Ride Part II im Schlachthof Wiesbaden gefeiert hatte, geht die Reihe nun in die nächste Runde. Nach der erfolgreichen Durchführung von SOL Sonic Ride Part III im April 2026 im Kölner Club Volta/Carlswerk richtet sich der Blick der Fangemeinde bereits auf das nächste Kapitel: Am 27. Juni 2026 steht SOL Sonic Ride Part IV im Schlachthof Wiesbaden auf dem Programm.

Für das Tagesfestival wird erneut das gesamte Gelände des Schlachthofes genutzt. Neben der großen Halle werden auch der Außenbereich sowie das kleinere Kesselhaus in das Veranstaltungskonzept eingebunden. Dadurch stehen mehrere Bühnen und unterschiedliche Atmosphären zur Verfügung, die dem abwechslungsreichen musikalischen Programm den passenden Rahmen bieten.

Für die Veranstaltung wurde nun ein hochkarätiges Line-Up bekannt gegeben, das zahlreiche internationale Größen aus den Bereichen Stoner Rock, Desert Rock, Psychedelic Rock und Doom vereint.

Mit dabei sind unter anderem die britischen Doom- und Psychedelic-Rocker Uncle Acid & The Deadbeats, die schwedischen Stoner-Rock-Veteranen Truckfighters sowie die Londoner Formation Elephant Tree, die für ihre atmosphärische Mischung aus Doom, Psychedelic Rock und Post-Rock bekannt ist.

Darüber hinaus werden die kalifornischen Wüstenrock-Pioniere Yawning Man, die US-amerikanischen Heavy-Psych-Spezialisten Electric Citizen aus Cincinnati sowie die Schweizer Prog- und Psychrocker Dirty Sound Magnet erwartet. Aus Deutschland stehen unter anderem die Kölner Doom-Grunge-Band Daevar und die Darmstädter Psychedelic-Rocker Os Solair auf dem Programm.

Internationale Akzente setzen außerdem die japanischen Prog-Punker Green Milk From The Planet Orange sowie die Heavy-Blues-Rocker The Heavy Eyes aus Memphis, Tennessee.

Neben den bereits bestätigten Künstlern sollen in den kommenden Wochen weitere Programmpunkte bekannt gegeben werden. Mit seinem vielfältigen Programm verspricht SOL Sonic Ride Part IV erneut ein Treffpunkt für Liebhaber schwerer Riffs, psychedelischer Klangwelten und progressiver Rockmusik zu werden.

Bereits die letztjährige Ausgabe im Schlachthof Wiesbaden überzeugte mit ihrer besonderen Atmosphäre und einem hervorragenden Programm. Auch wir waren vor Ort und konnten uns von der Qualität des Festivals überzeugen. Entsprechend werden wir SOL Sonic Ride Part IV ebenfalls begleiten und ausführlich darüber berichten.

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