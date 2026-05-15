Astral Kompakt, Grin und Basalt: am 24.07.2026 live im Odonien in Köln

Am 24.07.2026 erwartet die musikbegeisterten Fans im Odonien in Köln ein wunderbarer Stoner/Psychedelic/Doom-Abend mit klasse Bands.

Das Odonien in Köln ist ein einzigartiger Ort, der als Kunst- und Kulturzentrum bekannt ist. Das Gelände ist geprägt von skurrilen Skulpturen, Installationen und einer besonderen Atmosphäre, die zum Entdecken und Staunen einlädt. Heute treffen sich im Odonien Menschen, die gleich drei kreative Bands Open Air erleben wollen.

Folgende Bands geben sich am 24.07.2026 die Ehre, um die Fans bestens zu unterhalten:

Astral Kompakt dürften mittlerweile nicht nur bei der Kölner Stonergemeinde bekannt sein. Das Trio Marc Faßbender (Bass, Synth), Julian Wolff (Schlagzeug) und Roniel Müller (Gitarre) hat sich mit dem Supporten einiger hochrangiger Bands und auf Festivals wie dem Hoflärm oder dem Ripplefest bereits einen Rang in der Stoner Szene erspielt. Im November 2024 veröffentlichten Astral Kompakt ihr hochgelobtes, auf Tonzonen Records erschienenes Album Goldader.

Bei Grin handelt es sich um das Berliner Duo Sabine und Jan Oberg, welches in der Stoner-Szene mittlerweile recht bekannt sein dürfte. Auf Festivals wie dem Freak Valley oder dem Hoflärm sind sie regelmäßig anzutreffen. Auch mit ihrer anderen Formation Earth Ship, bei der sie sich mit Schlagzeuger Andrè Klein ergänzen, sind sie aus der Szene nicht mehr wegzudenken. Das Berliner Heavy-Psych-Doom-Duo Grin hat in diesem Jahr ihr hochgelobtes Album Acid Gods über das Berliner Label The Lasting Dose Records herausgebracht und gibt sich damit heavyer denn je.

Basalt aus Kassel liefern einen intensiven Mix aus Doom, Sludge und Stoner Rock. Mit schweren Riffs, drückendem Bass und rauer Atmosphäre ziehen sie das Publikum schnell in ihren Bann. Besonders live entfalten die Songs ihre volle Wucht – laut, düster und emotional zugleich. Die Kasseler Formation überzeugt dabei nicht nur musikalisch, sondern auch mit einer ehrlichen, ungeschliffenen Bühnenpräsenz.

Die Freunde des gehobenen Sounds sollten diese Veranstaltung am 24.07.2026 in Köln nicht verpassen. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis!

Veranstaltungsort:

Odonien

Hornstraße 85, Köln, Germany

Ab 18:00 Uhr öffnen die Tore und der Beginn wird um 18:45 Uhr sein.

Eintritt auf Spendenbasis