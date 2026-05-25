Buchtitel: Simple Minds – Unsere Musik, Unsere Geheimnisse

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 384 Seiten

Genre: Biografie, Rock

Release: 30.04.2026

Autor: Jim Kerr, Graeme Thomson, Charlie Burchill

Link: https://hannibal-verlag.de/produkt/unsere-musik-unsere-geheimnis/

Verlag: Hannibal Verlag

Buchform: Softcover

ISBN-Nummer: 978-3-85445-812-8

Mit Simple Minds – Unsere Musik, Unsere Geheimnisse öffnen Jim Kerr und Charlie Burchill gemeinsam mit Autor Graeme Thomson die Türen zu einer der prägendsten Rockbands der vergangenen Jahrzehnte. Die offizielle deutsche Ausgabe erschien am 30.04.2026 im Hannibal Verlag und erzählt auf 384 Seiten die außergewöhnliche Geschichte von Freundschaft, Musik und den Geheimnissen hinter dem Welterfolg von Simple Minds.

Zwischen Stadionhymnen, kreativen Höhenflügen und persönlichen Herausforderungen gewähren die Musiker einen selten ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihrer Karriere. Ergänzt wird das Softcover-Buch durch eine 16-seitige Bilderstrecke, die die bewegte Geschichte der Band visuell begleitet. Die deutsche Übersetzung stammt von Stefan Rohmig und bringt die Stimmen der Autoren authentisch und nahbar auf Deutsch zum Leben.

Die Story von Simple Minds – Unsere Musik, Unsere Geheimnisse:

Die Autobiografie erzählt die Geschichte der langjährigen Freundschaft zwischen Jim Kerr und Charlie Burchill von den Simple Minds. Die beiden lernten sich bereits als Kinder in einem einfachen Viertel von Glasgow kennen.

Aus ihrer engen Freundschaft entwickelte sich später die Grundlage für die Band Simple Minds. 1978 gründeten sie die Band mit Jim als Sänger und Charlie als Gitarristen. Anfangs experimentierten sie mit Punk und New Wave, bevor sie ihren eigenen hymnischen Rockstil fanden. Mit diesem Sound prägten Simple Minds die Musik der 1980er-Jahre entscheidend mit. Internationale Aufmerksamkeit erhielten sie unter anderem durch Auftritte im Vorprogramm von Peter Gabriel. Der weltweite Durchbruch gelang 1985 mit dem Song Don’t You (Forget About Me) aus dem Film The Breakfast Club. Auch mehr als 40 Jahre später sind Kerr und Burchill weiterhin die wichtigsten Mitglieder der Band und veröffentlichten 2022 ihr 20. Album. Die Autobiografie schildert nicht nur die Bandgeschichte, sondern vor allem die außergewöhnliche und bis heute bestehende Freundschaft der beiden Musiker.