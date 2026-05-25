The Rasmus: kündigen Europatournee für 2027 an

Nach einem äußerst erfolgreichen Jahr 2025 und einem bislang sehr arbeitsreichen Jahr 2026 freut sich die finnische Rockband The Rasmus eine umfangreiche Headlinertournee durch Europa und Großbritannien für das Jahr 2027 anzukündigen.
Sänger Lauri Ylönen dazu: “Weirdo album has resonated deeply in our fanbase. It’s about being accepted the way you are. This has also been visible at the live shows as the fans have been dressed up to show their inner weirdos. It’s been a very fun and uniting feeling!” Lauri fügt außerdem hinzu: “We can’t wait to see all our dear friends who me missed the last time we toured Europe!”
Mit jahrzehntelanger weltweiter Tourerfahrung bringt die Band nicht nur ihr neues Album Weirdo auf die Bühnen der insgesamt 25 Tourstädte, sondern auch Klassiker und Hidden Gems des umfangreichen Band-Repertoires.
Festivaltermine 2026 (GSA)
13.06.2026 – (AT) Nickelsdorf, Nova Rock
19.06.2026 – (CH) Bad Ragaz, Quellrock
19.07.2026 – (DE) Wurster Nordseeküste, Deichbrand
The Rasmus – Weirdo Tour 2027
w/ Skarlet Riot
EE 28.01.2027 Helitehas – Tallinn
LV 29.01.2027 Palladium – Riga
LT 30.01.2027 Loftlas Club – Vilnius
HU 05.02.2027 Barba Negra – Budapest
IT 10.02.2027 New Age – Treviso
CH 11.02.2027 Mühle Hunziken – Rubigen
FR 12.02.2027 La Rayonne – Villeurbanne
FR 13.02.2027 Le Moloco – Audincourt
DE 14.02.2027 Alte Feuerwache – Mannheim
DE 16.02.2027 Zakk – Düsseldorf
DE 19.02.2027 Beatpol – Dresden
DE 20.02.2027 Roxy – Ulm
DE 22.02.2027 E-Werk – Erlangen
NL 23.02.2027 Doornroosje – Nijmegen
FR 24.02.2027 Blacklab – Lille
UK 26.02.2027 Epic – Norwich
UK 27.02.2027 Oxford Academy – Oxford
UK 28.02.2027 Stylus – Leeds
UK 02.03.2027 Northumbria Uni – Newcastle
UK 03.03.2027 KK’s Steel Mill – Wolverhampton
UK 04.03.2027 Electric Bristol – Bristol
UK 05.03.2027 Phoenix – Exeter
UK 06.03.2027 Chalk – Brighton
Tickets sind hier erhältlich: https://therasmus.com/
Im vergangenen Sommer spielten The Rasmus ein Benefizkonzert in der Ukraine, nicht nur als Headliner des Atlas Festivals, sondern auch als einziger ausländischer Künstler der Veranstaltung. Derzeit auf Tournee in den USA, werden The Rasmus zum Festivalsommer nach Europa zurückkehren, mit Auftritten unter anderem beim Nova Rock (AT), Resurrection Fest (ES) und Masters Of Rock (CZ).
The Rasmus online:
https://www.facebook.com/therasmusofficial/
https://www.instagram.com/therasmusofficial/