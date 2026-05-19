Leap: kündigen Welttournee für Herbst 2026 an

Die britische Alt-Pop-Rock-Band Leap hat ihre allererste Welt-Tournee angekündigt. Diese folgt auf bisher über 60.000 verkaufte Tickets in Großbritannien und Europa sowie ihre kürzlich abgehaltene, komplett ausverkaufte erste US-Tournee!

Natürlich macht das beliebte Quartett auch wieder in Deutschland Station und absolviert ihre bislang größten Headline-Shows.

Leap – Entrophy World Tour 2026

(Termine Deutschland)

04.11 Hamburg – Fabrik

05.11 Köln – Carlswerk Victoria

09.11 Frankfurt – Batschkapp

10.11 Nürnberg – Hirsch

15.11 Freiburg – E-Werk

19.11 Heidelberg – Halle 02

22.11. München – Muffathalle

23.11 Leipzig – Täubchenthal

25.11. Hannover – Capitol

Tickets sind ab dem 22. Mai hier erhältlich: https://leaptheband.com/pages/live

Der Erfolg ihres zunächst selbst veröffentlichten Debütalbums Entropy ist beeindruckend. Leap heben ihre explosive Live-Show nun weltweit auf das nächste Level.

Als rohe klangliche Entladung, die aus dem kollektiven Schmerz der Band und der gemeinsamen Angst ihrer Fans entstanden ist, kletterte das Album Entropy in die offiziellen Charts. Der Sound mag manchmal düster sein, die Texte sind es fast immer, doch im Kern verbreiten Leap eine positive Botschaft voller unbändiger Hoffnung, und viele Menschen wollen ein Teil davon sein.

Die Entwicklung von Leap von ihren turbulenten Anfängen bis hin zum Durchbruch zeigt keine Anzeichen einer Entschleunigung. Passend dazu hat die Band unlängst einen Vertrag bei Epitaph Records unterschrieben.

Leap sind:

Jack „Jacky“ Scott – Gesang

Adam „The Pixie“ Mason – Gitarre

Declan „Deccy“ Brown – Bass

Hector „Heccy“ Cottam – Schlagzeug

Leap online:

https://www.instagram.com/leap_the_band/