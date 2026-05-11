Daily Thompson: neue Single „Heart Of Bones“ als Appetizer zum neuen Album „Glue“

Die Dortmunder Heavy-Alternative-Rocker von Daily Thompson melden sich mit einem neuen Studioalbum zurück: Glue erscheint am 21. August 2026 über Noisolution und markiert das mittlerweile siebte Album der Band.

Einen ersten Vorgeschmack liefert die bereits am 24. April veröffentlichte Single Heart Of Bones. Der Song zeigt eindrucksvoll, wohin die Reise auf dem neuen Album geht: ein druckvoller Trip zurück in den Sound des amerikanischen Nordwestens der 90er-Jahre – roh, emotional und schwer groovend.

Aufgenommen wurde Glue im Januar 2026 in Seattle gemeinsam mit Produzent Tony Reed, bekannt durch Projekte wie Mos Generator oder Constance Tomb. Die Zusammenarbeit scheint der Band hörbar gutgetan zu haben: Heart Of Bones verbindet Grunge-Nostalgie mit der energiegeladenen Handschrift von Daily Thompson und macht Lust auf mehr.

Begleitet wird die Veröffentlichung von einer umfangreichen Tournee. Bereits im Sommer stehen mehrere Festivalshows auf dem Programm, bevor die Band ihre erste England-Tour absolviert. Anschließend folgen Konzerte in Spanien und den USA. Im Herbst geht es schließlich auf große Clubtour durch Deutschland und Europa.

Mit Glue dürften Daily Thompson ihren Ruf als eine der spannendsten europäischen Bands zwischen Grunge, Stoner- und Alternative Rock weiter festigen.

Hier die Tourdaten von Daily Thompson:

09.05.2026 DE – Dortmund – Dortbunt, Hansaplatz

12.06.2026 DE – Obernzenn – WASTED! Openair

20.06.2026 DE – Dortmund – Junkyard Open Air

29.08.2026 DE – Lichtenstein – Voice Of Art Festival

17.09.2026 US – Austin – RippleFest Texas

02.10.2026 ES – Almeria – Tabernas Desert Rock

11.10.2026 GB – Bournemouth – The Anvil

12.10.2026 GB – Bridgewater – The Cobblestone

13.10.2026 GB – London – The Devinshire Arms

14.10.2026 GB – Swansea – The Bunkhouse Bar

15.10.2026 GB – Huddersfield – The Parish

16.10.2026 GB – Edingburgh – Bannerman’s

17.10.2026 GB – Bristol – The Gryphon

05.11.2026 DE – Düsseldorf – Pitcher *

06.11.2026 DE – Oldenburg Cadillac *

07.11.2026 DE – Flensburg – Kühlhaus *

08.11.2026 DE – Hamburg – Hafenklang *

10.11.2026 DE – Hannover – Cafe Glocksee `*

11.11.2026 DE – Berlin – Badehaus *

12.11.2026 DE – Dresden – Chemiefabrik *

13.11.2026 AT – Wien – Arena *

14.11.2026 CZ – Prag – Subzero *

16.11.2026 DE – Bamberg – Live Club *

17.11.2026 DE – München – Backstage Club *

18.11.2026 DE – Karlsruhe – Alte Hackerei *

19.11.2026 DE – Mainz – Kulturclub schon schön *

20.11.2026 DE – Bielefeld – Forum Bielefeld *

21.11.2026 DE – Köln – Helios37 *

04.12.2026 DE – Dortmund – Piano

*w/ Constance Tomb