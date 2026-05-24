Impure Wilhelmina: streamen ihr neues Album „Le Sanglot“ in voller Länge

Impure Wilhelmina – das in Genf beheimatete Quartett, dessen Sound zwischen Post-Metal und Progressive Dark Rock angesiedelt ist – hat diesen Freitag den vollständigen Album-Stream zu ihrem neuen Album Le Sanglot veröffentlicht. Mit zehn Titeln und einer Spielzeit von fünfzig Minuten markiert das Album die bislang bedeutendste kreative Wende der Band: Erstmals in ihrer drei Jahrzehnte umspannenden Geschichte sind sämtliche Texte auf Französisch verfasst und eingesungen.

Le Sanglot hier streamen:

Als klangliches Äquivalent des Klagens konzipiert, betrachtet Le Sanglot eine zerrüttete Welt mit chirurgischer Kälte, ohne dabei jedoch die Möglichkeit der Gnade auszuschließen. Das Album bewegt sich zwischen erdrückender Schwere und melodischer Zurückhaltung – von der kathartischen Wucht des Eröffnungstitels Électricité Noire bis hin zur fragilen Strahlkraft des Schlussstücks À Jamais Radieuse –, wobei die französische Sprache die Bildsprache wie auch das emotionale Spektrum durchgehend schärft. Zudem stellt das Album den Gitarristen Edouard Nicod vor, dessen Arrangements das klangliche Texturspektrum der Band erweitern; ferner beinhaltet die Platte eine Zusammenarbeit mit der französischen Künstlerin Mütterlein auf dem Stück Train Mort – dem wohl schroffsten Moment des Albums.

Mehr Informationen zu Impure Wilhelmina und ihrem brandneuem Album Le Sanglot findet ihr hier:

Impure Wilhelmina online:

https://www.facebook.com/impurewilhelmina/

https://www.instagram.com/impurewilhelmina/