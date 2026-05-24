Dimmu Borgir: veröffentlichen Video „As Seen In The Unseen“ vom neuen Album

Die norwegischen Extreme-Metal-Titanen Dimmu Borgir haben am 22. Mai ihr lang erwartetes neues Studioalbum Grand Serpent Rising veröffentlicht, den ersten vollwertigen Longplayer seit acht Jahren, nach ihrem Vorgänger Eonian.

Um die Veröffentlichung gebührend zu feiern, hat die Band zudem ein atemberaubendes, cineastisches neues Video zum Titel As Seen In The Unseen enthüllt, das Grand Serpent Rising endgültig als eine der am sehnlichsten erwarteten Extreme-Metal-Veröffentlichungen des Jahres etabliert.

Seht euch das Video zu As Seen In The Unseen hier an:

Grand Serpent Rising streamen: https://dimmuborgir.bfan.link/grandserpentrising

Shagrath kommentiert die Albumveröffentlichung wie folgt: „Grand Serpent Rising captures everything Dimmu Borgir has been and become — it’s darker, more brutal, yet melodic and diverse. It sums up all our phases; some songs are heavily inspired by our early years, while others push forward. We’ve made the album more dynamic, with orchestration used more deliberately. The result is a more intense and hard hitting record.“

Silenoz fügt hinzu: „With Grand Serpent Rising, we deliberately revisited the spirit and atmosphere that shaped our identity in the early years. We wanted this album to feel like a journey through ruin, rebirth and transcendence. After all these years, the fire still burns stronger than ever – This album is both a reflection and a new awakening for Dimmu Borgir.“

Aufgenommen in Göteborg mit dem gefeierten Produzenten Fredrik Nordström – dem Architekten hinter wegweisenden Dimmu-Borgir-Alben wie Puritanical Euphoric Misanthropia und Death Cult Armageddon – liefert die neue Platte dreizehn gnadenlose und doch bemerkenswert vielseitige Tracks, die die symphonische Extremität der Band auf imposante neue Höhen treiben. Mehr Informationen zu Grand Serpent Rising inklusive Dimmu Borgirs Tourdaten für 2026 findet ihr hier:

1993 von Gitarrist Sven „Silenoz“ Kopperud und Sänger Stian „Shagrath“ Thoresen auf dem Höhepunkt der norwegischen „Second Wave of Black Metal“-Bewegung gegründet, haben Dimmu Borgir den kreativen Prozess nie überstürzt – und die erdrückende Schwere sowie der cineastische Umfang von Grand Serpent Rising beweisen, dass sich das Warten gelohnt hat.

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