Memories Of A Lost Soul: ein Live-Album und ein neues Full-Length-Album erscheinen in Kürze

Die großartige Arbeit, die Memories Of A Lost Soul in den letzten Jahren geleistet haben, spiegelt sich in den kommenden Veröffentlichungen der italienischen Band wider. Den Auftakt bildet am 19. Juni die Veröffentlichung eines Live-Albums – vorerst im digitalen Format – mit dem Titel The Darkest Live. Dieses Album, das mit seinen zehn Titeln die Geschichte der Band bis in ihre Anfänge zurückverfolgt, wurde im Mindhouse in Palermo aufgenommen, um die 30-jährige Karriere dieser außergewöhnlichen Death/Black-Metal-Band zu feiern.

The Darkest Live – Trackliste:

Destiny Await No One The Darkest Aenima The End Of Coming Light The Prometheus‘ Key They’re Coming From The Stars Darkness Within Through These Mortal Eyes Two Dividing Souls Immortal Rites The Soul’s Incubator

Memories Of A Lost Soul stellen im Rahmen der Release-Ankündigungen ihren neuen Bassisten Demetrio „Vein“ Calafiore vor, der sich der etablierten Besetzung angeschlossen hat. Diese umfasst – neben dem langjährigen Frontmann der italienischen Death-Metaller, Giuseppe „Buzz“ Nicolò – die wertvolle Präsenz von Gianfranco Logiudice und Annalisa „Disphoria“ Logoteta.

Die Band nutzen diesen Anlass ebenfalls dazu, die Veröffentlichung eines neuen Studioalbums anzukündigen, das für September als CD geplant ist. Das Album wird den Titel Lost Memories tragen und zudem in einer limitierten Doppel-CD-Edition erscheinen, die das Live-Album The Darkest Live enthält. Weitere Informationen mit den Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Memories Of A Lost Souls Stil ist geprägt von der Wut und Aggression des Death Metal, der düsteren und bösartigen Essenz des Black Metal, den symphonischen und progressiven Elementen ihrer Arrangements sowie der makabren und furchterregenden Atmosphäre des Gothic Metal.

Memories Of A Lost Soul online:

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