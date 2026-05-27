Einherjer: veröffentlichen neuen Song/Musikvideo „Dei Så Ser“

Einherjer veröffentlichen die zweite Single Dei Så Ser aus ihrem kommenden, zehnten Studioalbum Lifeblood, das am 19. Juni erscheint. Das Lied ist eine kraftvolle Ballade in norwegischer Sprache, die eine nordische Denkweise widerspiegelt, in der Leben und Tod Teil desselben Kreislaufs sind. Nichts verschwindet wirklich – es lebt weiter im Land, im Meer und in uns selbst.

Im Kern handelt das Lied von Erbe und Verbundenheit. Wir sind nicht getrennt von jenen, die vor uns kamen – wir sind ihre Fortsetzung. Das, was wir heute sind, erwächst unmittelbar aus dem, was unter uns liegt. Zudem schwingt das Gefühl mit, dass die Vergangenheit keineswegs stumm ist. Sie glüht unter der Oberfläche, lebendig in Erinnerung, Instinkt und Ort. Die Toten sind nicht fort – sie bleiben präsent, wachsam und sogar voller Lebensfreude.

Dei Så Ser streamen: https://bfan.link/dei-sa-ser

Bandgründer Frode Glesnes sagt dazu: „The song is about the connection between the living and those who came before us, and how that connection is carried by the land itself. The burial mounds are not just remnants of the past – they are watchful presences. Standing on the mound, facing the strait, the narrator feels that boundary between worlds. The water becomes more than a landscape – it is a passage between past and present, life and death. The voices of those who once lived and sailed these shores are still there, not as echoes, but as something alive. The album Lifeblood will be the 10th studio album and it represents a reflection around belonging, heritage and roots – both as individuals and as a band. After over thirty years of making music, the four-piece look back toward what shaped them and the forces that have followed through all these years.“

Lifeblood erscheint am 19. Juni 2026.

Einherjer wurde 1993 an der Westküste Norwegens geschmiedet – dort, wo die Nordsee auf das Land trifft und wo einst die Wikingerkönige jene Passage beherrschten, die Norwegen seinen Namen gab. Aus diesem Erbe erhoben sich Einherjer. Nicht als Nachfolger einer Bewegung, sondern als Schöpfer ihres ganz eigenen Ausdrucks.

In den frühen Jahren des norwegischen Extreme Metal der 90er-Jahre zählten Einherjer zu jenen Bands, die einer dezidiert nordischen Ausdrucksform innerhalb des Metal eine Stimme verliehen. Ihre frühen Aufnahmen imitierten keine Tradition – sie trugen maßgeblich zu ihrer Etablierung bei. Was später als „Viking Metal“ bekannt wurde, war ursprünglich nicht als bloßes Genre konzipiert, sondern als natürliche Erweiterung von Identität, Geschichte und Herkunft; und Einherjer entwickelten sich zu einer der prägendsten Kräfte dieser Bewegung.

Mit Klassikern wie Dragons Of The North, Odin Owns Ye All und Blot sowie späteren Werken – darunter die für den norwegischen „Grammy“ nominierten Alben Av Oss, For Oss und North Star – hat sich die Band kontinuierlich weiterentwickelt, ohne dabei ihren Kern zu verlieren. Ihr Sound bleibt unverwechselbar: entschlossen, atmosphärisch und tief im Gewicht des Erbes verwurzelt – und doch niemals an die Vergangenheit gefesselt. Ihre Musik versucht nicht, ein verlorenes Zeitalter künstlich wiederzubeleben; vielmehr steht sie als Beweis dafür, dass dessen Geist fortlebt. Derselbe Horizont, der einst die Seefahrer gen Westen lockte, liegt noch immer offen vor uns. Derselbe Impuls, zu erschaffen, zu bestehen und Spuren zu hinterlassen, ist unverändert geblieben.

Einherjer – Live-Termine 2026:

19.06.2026 – Hellfest, Clisson, FR

29.07. – 01.08.2026 – Wacken Open Air, Wacken, DE

15.08.2026 – Midgardsblot, Borre, NO

20. – 22.08.2026 – Kaltenbach Open Air, AT

29.08.2026 – Månegarm Open Air, Norrtälje, SE

18. – 20.09.2026 – Cosmic Void Festival, London, UK

Seit mehr als drei Jahrzehnten zählen Einherjer zu den prägendsten Stimmen des nordischen Heavy Metal. Mit ihrem zehnten Album Lifeblood beweist die Band eindrucksvoll, warum sie innerhalb des Genres nach wie vor eine so unverwechselbare und maßgebliche Größe darstellen – nicht als bloßes Echo der Vergangenheit, sondern als lebendige Präsenz der Gegenwart.