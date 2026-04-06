Vansind: veröffentlichen neue Single/Video „Alvild“ vom kommenden Album

Eine packende Geschichte von Trotz und Schicksal: Vansinds neue Single und das dazugehörige offizielle Video erzählen von der legendären Figur der Ællevild, einer Prinzessin, die zur Kriegerin wird, sich dem Schicksal widersetzt und ihren eigenen Weg durch Blut und Stahl bahnt.

Der Song vereint eindringliche Folkmelodien mit mitreißenden Riffs und cineastischer Intensität und präsentiert die Talente der Violinistin Laura Emilie Beck (Ællevild, ehemals Huldre) und Charlie Selvig Jensen an der Mandoline. Beide tragen dazu bei, dass Vansind die emotionale Wucht von Rebellion, Verlust und Rache einfangen kann, während die Protagonistin des Songs aus dem Verborgenen tritt, um ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.

Episch und zutiefst persönlich zugleich – Vansind zeigen sich hier von ihrer eindringlichsten und kampferprobtesten Seite, wo Mythos und roher menschlicher Kampf aufeinandertreffen.

Vansind kehren mit ihrem mit Spannung erwarteten zweiten Album Hævnen zurück, das am 1. Mai 2026 über Mighty Music erscheint. Nach dem überwältigenden Erfolg ihres Debütalbums Mørket (2023) legen die dänischen Folk-Metal-Krieger noch einmal nach und präsentieren ein raffinierteres, kraftvolleres und emotionaleres Werk, das sich intensiv mit Themen wie Rache, Verrat, Freiheit und Opfer auseinandersetzt.

„With Hævnen, we wanted to explore the darker consequences of choice, loyalty and loss. It’s an album about standing your ground, even when the cost is high„, sagt die Band.

Mit ihrem neuen Album bauen Vansind auf dem Fundament von Mørket auf und erweitern ihr Klangspektrum, in dem brutale Metal-Riffs auf uralte Folkmelodien treffen. Donnernde Growls und kraftvoller, klarer Gesang verschmelzen mit den eindringlichen Klängen von Dudelsack und Tin Whistle und schaffen eine Atmosphäre, die gleichermaßen urtümlich und filmisch anmutet – Musik wie geschaffen für Krieger, Rebellen und alle, die ein wildes Herz haben.

Textlich setzen Vansind ihren Weg in die dunklen Winkel der nordischen Mythologie und skandinavischen Geschichte fort und erwecken uralte Legenden und vergessene Geschichten mit moderner Wucht zu neuem Leben. Anstatt die Vergangenheit nur widerzuspiegeln, erobert die Band sie zurück und schlägt eine kraftvolle emotionale Brücke zwischen dem Kampf der Vorfahren und der modernen menschlichen Existenz.

Hævnen – Trackliste:

Det Største Offer Alvild Blodhævn Det Sidste Nådeskys I Yggdrasils Skygge Truslen Fra Dybet Skæbnens Tunge Vej

Hævnen erscheint am 1. Mai 2026 als LP (blaue und schwarze Vinyl-Varianten, jeweils limitiert auf 200 Exemplare), CD und digital über Mighty Music.

Vansind – Live-Termine:

01.05 – Estrado Harderwijk, The Netherlands

02.05 – Meet & Greed Festival 2026, Resonanzwerk Oberhausen, Germany

08.05 – Rust, København, Denmark

09.05 – Studenterhuset, Aalborg, Denmark

11.07 – Celtic Transilvania 2026, Romania

17.07 – Dong Festival 2026, Germany

18.07 – Rock Das Ding Festival 2026, Germany

14.08 – Motocultor Festival 2026, France

28.08 – Næstved Metalfest 2026, Denmark

Vansind, gegründet im Sommer 2019 im dänischen Slagelse, vereint Mitglieder mit sehr unterschiedlichen musikalischen Hintergründen, die eine gemeinsame Vision und den festen Willen teilen, die dänische Folk-Metal-Szene zu prägen. Tief in der nordischen Kultur verwurzelt, positioniert sich die Band als aufstrebende Kraft, wo Tradition und Aggression aufeinandertreffen. Wenn die Fackeln entzündet werden und Stahl auf Stahl trifft, ist Vansind mittendrin – und wer genau hinhört, dem mag der Weg nach Walhalla nicht fern sein.

Als beeindruckende Live-Band haben Vansind ihre Stärke bereits auf großen europäischen Bühnen unter Beweis gestellt, darunter CopenHell (DK), Cernunnos Pagan Fest (FR), Ragnarök Festival (DE), Malpaga Folk & Metal Fest (IT) und Warhorns Vikings II (GB). Ihr Ruf als mitreißende Live-Band unterstreicht die rohe Intensität und Authentizität, die Hævnen ausmacht.

Vansind sind:

J. Asgaard – Gesang (männlich)

Line Burglin – Gesang (weiblich)

Rikke Klint Johansen – Keyboard, Tin Whistle, Dudelsack

Kirk Backarach – Gitarre

Nikolaj Madsen – Gitarre

James Atkin – Bass

Danni Lyse Jelsgaard – Schlagzeug

Vansind online:

https://www.facebook.com/VansindOfficial

https://www.instagram.com/vansindband/